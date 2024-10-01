»¥ËÚ»Ô¡¢¥Î¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÄÌÇ¯OK¡¡Ä£¼Ë¤Î¶õÄ´¤Ï¡Öº£¸å¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡×
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ï10·î¤«¤é¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É³Æ¿Í¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ë¤è¤ë¶ÐÌ³¤òÄÌÇ¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡½©¸µ¹î¹»ÔÄ¹¤Ï9·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö¿¦°÷¤¬²÷Å¬¤ÊÉþÁõ¤òÁªÂò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥Ó¥º¡×¤È´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¾Ç¯´Ö»î¹Ô¤·¡¢»Ù¾ã¤¬Ìµ¤±¤ì¤ÐÍè½Õ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¾Ê¥¨¥Í¿ä¿Ê¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä£¼ËÆâ¤Î¶õÄ´¤â²ÝÂê¤À¡£
¡¡Ä£¼Ë´ÉÍý²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÄ£¼Ë¤ÏÃÛ50Ç¯°Ê¾å¡£³ÆÉô²°¤´¤È¤Ë¼¼²¹¤ÎÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²Æ¾ì¤Ï28ÅÙ¤ò¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´°À®Åö»þ¤è¤ê¤âÅÅ»Òµ¡´ï¤ä´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï28ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶õÄ´¤Î±¿Å¾»þ´Ö¤Ï¸½ºß¡¢»þº¹½Ð¶Ð¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¸áÁ°7»þ45Ê¬¤«¤é¸á¸å6»þ45Ê¬¡£¤¿¤À¡¢»¥ËÚ¤Ç¤â¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÆü¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½©¸µ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö³°¤Î±¿Å¾±äÄ¹¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¾Ê¥¨¥Í¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡ÊÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìºî¤ê¤ò¡Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£