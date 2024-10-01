¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ªÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡ãÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡ä
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÀ³Ê¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤½¤¦¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè6°Ì¡§ENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë
ENFP¥¿¥¤¥×¤Ï»É·ã¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè5°Ì¡§ENTP¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë
ENTP¥¿¥¤¥×¤Ï¹¥´ñ¿´¤òÈ¯´ø¤·¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÁá¤¯¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¿¤á¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÃÎÅª¤Ê²ñÏÃ¤äµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤È¤ÎÎø°¦¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä»É·ã¤¬¤¢¤ê¡¢Âà¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Âè4°Ì¤Ï...
Âè4°Ì¤Ï¡¢INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë
INFJ¥¿¥¤¥×¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é´Ø·¸¤òÁá¤¯¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ò³«¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤å«¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë