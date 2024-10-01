½©¸µ¿¿²Æ¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤ëÈþÎïSHOT¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÇØÃæ¡×¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
9·î29Æü¡¢½©¸µ¿¿²Æ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÈþÎïSHOT¤ò¸ø³«
½©¸µ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ß¡¼¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÀÄ¤¤³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò2Ëç·ÇºÜ¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÇØÃæ¡×¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¶õ¤â³¤¤âÌÚ¤â¡¢¿¿²Æ¤µ¤ó¤â¡¢ Á´Éô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¿¿²Æ¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½©¸µ¤Ï¡¢ºòÇ¯2·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë