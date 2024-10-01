Ìµ½êÂ°¤Î34ºÐ¥Ð¥í¥Æ¥Ã¥ê¡¢3Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¥·¥Æ¥£¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤«¡¡¤¿¤À¤·1·î¤Þ¤Ç½Ð¾ìÉÔ²Ä
¤³¤Î²Æ¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥¢¥À¥Ê¡¦¥Ç¥ß¥ë¥¹¥Ý¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥í¥Æ¥Ã¥ê¡£
34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£3Éô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¥·¥Æ¥£¤¬¥Ð¥í¥Æ¥Ã¥ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¥·¥Æ¥£¤Ï2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë6»î¹ç¤Ç1¾¡3Ê¬2ÇÔ¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯¿êÂà¤·¤¿10Ì¾¤Î¡Ö¸µ¡¦Å·ºÍ¡×
¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥í¥Æ¥Ã¥ê¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤â1·î¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£