¡Ö±Á¸¶Ãæ±ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÅÔ²ñ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉ±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö±Á¸¶Ãæ±ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö±Á¸¶Ãæ±ä¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê7Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö±Á¸¶Ãæ±ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ð¤é¤Ê¤«¤Î¤Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
±Á¸¶Ãæ±ä±Ø¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
±ØÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢³«¶ÈÅö½é¤ÎÃÏÌ¾¡Ê±Á¸¶·´±Á¸¶Ä®Âç»úÃæ±ä¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¡¢±Á¸¶Ä®¤ÈÂç»úÃæ±ä¤òÊ£¹ç¤µ¤»¤Æ±Á¸¶Ãæ±ä±Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¾¦Å¹³¹¡ÖÃæ±ä¾¦Å¹³¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤Þ¤óÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÇãÊª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù
¡¦¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒMUKAI¡Ù
¡¦¡ØÃæ±ä¾¦Å¹³¹¡Ù