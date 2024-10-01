JR²ßÊª¤¬¼ÖÎ¾¤Î¥Çー¥¿¤ò²þãâ¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñÅ´Ì±±Ä²½¤ÎÀº¿À
¥Ç¥¹¥¯¡ÖJR²ßÊª¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤Ç¤Î¥Çー¥¿²þãâÌäÂê¤¬ÊªÎ®¶È³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
µ¼Ô¡Ö¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤¬¹©Äø±äÄ¹¤ä¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤Î¼Ö¼´¤Ë¼ÖÎØ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤á¹þ¤à°µÎÏ¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â´ð½àÃÍÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ëµõµ¶¥Çー¥¿µºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥¹¥¯¡Ö¶ÈÀÓ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
µ¼Ô¡Ö1987Ç¯¤Î¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¡£2012Ç¯¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÉÔÂ¤«¤é²ßÊªÍ¢Á÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡ÖÊªÎ®¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡×
µ¼Ô¡Ö¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ê¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ç1Æü°Ê¾å¤ÎÃÙÇÛ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ßÊªÀìÍÑµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¡¹¤ËÂåÂØÍ¢Á÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡Ö1987Ç¯¤Î¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤«¤é35Ç¯Í¾¤¬·Ð¤Ä¤è¡×
µ¼Ô¡Öº£²ó¤ÎÉÔÀµ¤Ï14Ç¯º¢¤«¤éÈ¯À¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤âJRÆþ¼ÒÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ÆÌ±±Ä²½¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¡Ö¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤¬¹©Äø±äÄ¹¤ä¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤Î¼Ö¼´¤Ë¼ÖÎØ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤á¹þ¤à°µÎÏ¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â´ð½àÃÍÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ëµõµ¶¥Çー¥¿µºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥¹¥¯¡Ö¶ÈÀÓ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
µ¼Ô¡Ö1987Ç¯¤Î¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¡£2012Ç¯¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÉÔÂ¤«¤é²ßÊªÍ¢Á÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡ÖÊªÎ®¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡×
µ¼Ô¡Ö¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ê¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ç1Æü°Ê¾å¤ÎÃÙÇÛ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ßÊªÀìÍÑµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¡¹¤ËÂåÂØÍ¢Á÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡Ö1987Ç¯¤Î¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤«¤é35Ç¯Í¾¤¬·Ð¤Ä¤è¡×
µ¼Ô¡Öº£²ó¤ÎÉÔÀµ¤Ï14Ç¯º¢¤«¤éÈ¯À¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤âJRÆþ¼ÒÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ÆÌ±±Ä²½¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×