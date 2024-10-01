ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÆüËÜ¡Û
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê8·î¡Ë08:30
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡Ê´°Á´¼º¶ÈÎ¨)
Í½ÁÛ¡¡1.24ÇÜ¡¡Á°²ó¡¡1.24ÇÜ¡ÊÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨)
Æü¶äÃ»´Ñ¡Ê2024Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë08:50
Í½ÁÛ¡¡13.0¡¡Á°²ó¡¡13.0¡ÊÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¡¦¶È¶·È½ÃÇ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡13.0¡¡Á°²ó¡¡14.0¡ÊÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¡¦Àè¹Ô¤)¡¡
Í½ÁÛ¡¡32.0¡¡Á°²ó¡¡33.0¡ÊÂç´ë¶ÈÈóÀ½Â¤¶È¡¦¶È¶·È½ÃÇ)
Í½ÁÛ¡¡28.0¡¡Á°²ó¡¡27.0¡ÊÂç´ë¶ÈÈóÀ½Â¤¶È¡¦Àè¹Ô¤)
Í½ÁÛ¡¡11.8%¡¡Á°²ó¡¡11.1%¡ÊÂç´ë¶ÈÁ´»º¶È¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ)
¡Ú¹ë½£¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë10:30
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê9·î¡Ë16:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡49.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë16:55
Í½ÁÛ¡¡40.3¡¡Á°²ó¡¡40.3¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¥æー¥í·÷À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡44.8¡¡Á°²ó¡¡44.8¡Ê¥æー¥í·÷À½Â¤¶ÈPMI)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³µ»»ÃÍÂ®Êó¡Ë¡Ê9·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë17:30
Í½ÁÛ¡¡51.5¡¡Á°²ó¡¡51.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
PMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë22:45
Í½ÁÛ¡¡47.0¡¡Á°²ó¡¡47.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
·úÀß»Ù½Ð¡Ê8·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡765.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡767.3Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
ISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡47.1¡¡Á°²ó¡¡47.2¡ÊISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê8·î¡Ë08:30
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡Ê´°Á´¼º¶ÈÎ¨)
Í½ÁÛ¡¡1.24ÇÜ¡¡Á°²ó¡¡1.24ÇÜ¡ÊÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨)
Æü¶äÃ»´Ñ¡Ê2024Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë08:50
Í½ÁÛ¡¡13.0¡¡Á°²ó¡¡13.0¡ÊÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¡¦¶È¶·È½ÃÇ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡13.0¡¡Á°²ó¡¡14.0¡ÊÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¡¦Àè¹Ô¤)¡¡
Í½ÁÛ¡¡32.0¡¡Á°²ó¡¡33.0¡ÊÂç´ë¶ÈÈóÀ½Â¤¶È¡¦¶È¶·È½ÃÇ)
Í½ÁÛ¡¡28.0¡¡Á°²ó¡¡27.0¡ÊÂç´ë¶ÈÈóÀ½Â¤¶È¡¦Àè¹Ô¤)
Í½ÁÛ¡¡11.8%¡¡Á°²ó¡¡11.1%¡ÊÂç´ë¶ÈÁ´»º¶È¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ)
¡Ú¹ë½£¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë10:30
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê9·î¡Ë16:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡49.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë16:55
Í½ÁÛ¡¡40.3¡¡Á°²ó¡¡40.3¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¥æー¥í·÷À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡44.8¡¡Á°²ó¡¡44.8¡Ê¥æー¥í·÷À½Â¤¶ÈPMI)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³µ»»ÃÍÂ®Êó¡Ë¡Ê9·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë17:30
Í½ÁÛ¡¡51.5¡¡Á°²ó¡¡51.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
PMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë22:45
Í½ÁÛ¡¡47.0¡¡Á°²ó¡¡47.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
·úÀß»Ù½Ð¡Ê8·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡765.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡767.3Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
ISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡47.1¡¡Á°²ó¡¡47.2¡ÊISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹