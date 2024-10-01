Í§Ã£¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÈà½÷¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷Í§Ã£¡×¤È¤Ï
ÃËÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÃËÀ¤â½÷Í§Ã£¤Î¤³¤È¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Í§Ã£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈà½÷¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷Í§Ã£¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÀÆ°¤«¤é¿ÍÊÁ¤äÀ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
Æüº¢¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¿ÍÊÁ¤äÀ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷Í§Ã£¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤ÎÊý¤ÏÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Î¤³¤È¤òÍ§Ã£¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤â¤·¡¢¤½¤ÎÎø¿´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦´¶¤ä´¶Æ°¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë
²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶À¤ÎÉôÊ¬¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë°ÛÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤È¶¦´¶¤ä´¶Æ°¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë½÷Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ëÍ§Ã£´Ø·¸¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈà½÷¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¡ÖÁêÀ¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ëÃËÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤âOK¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÈà»á¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃËÍ§Ã£¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤¤¤Ä¤âÍ§Ã£»ß¤Þ¤ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖÎø°¦´Ø·¸¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤½÷À¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È