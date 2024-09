»°¼ÒÄó·È¡ª¥¢¥¤¡¦¥¨¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¡ÖAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

アイ・エイ・ジェイは、慧言科技(天津)有限公司、および大連易拓科技とAIソリューションの日本市場における展開を目的とした三社提携を行います。

アイ・エイ・ジェイ「AIソリューションの日本市場」について

この提携により、同社は高度なAI技術を日本市場向けにカスタマイズし、国内企業へのサービス提供を強化し、特にAIエージェントや大規模言語モデルを活用したソリューションにおいて、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させていきます。

■三社提携の背景と目的

AI技術は、今や企業の業務効率化や新規事業の創出に不可欠な要素となっており、特に日本市場ではAI導入による労働力不足の解消や競争力の向上が期待されています。

こうした背景の中、同社は慧言科技と大連易拓科技との協力を通じて、日本企業が直面する課題に対応するため、AI技術を金融、製造、物流など幅広い産業分野での統合的なソリューションを提供します。

■提携の具体的な内容

1. アイ・エイ・ジェイ株式会社の役割

同社は日本市場向けに高度なAIソリューションを提供し、慧言科技と大連易拓科技の技術を日本の企業に適した形でカスタマイズします。

AIエージェント技術や大規模言語モデルを活用し、業務効率化や自動化を推進し、日本企業の競争力を高める役割を果たします。

2. アイ・エイ・ジェイが提供するサービス

・自主的に思考し、実行する能力を持つAIエージェントによるソリューション

AIエージェントを活用して、システムメンテナンスや運用管理を自動化し、リアルタイムで業務を最適化します。

継続的な学習によって、システムの安定運用を支援します。

・RAGを使ったナレッジベースと対話式Q&Aシステムの構築

RAG技術を活用して、企業のナレッジベースを構築し、複雑な質問に対しても対話形式で正確な回答を提供。

これにより、様々な分野・立場の方々に対して効率的な問題解決が可能となります。

・大規模言語モデルを利用した音声サービスプラットフォーム

大規模言語モデル(LLM)を基盤とした音声認識と生成技術を活用し、顧客対応や業務サポートを効率化します。

多言語対応やリアルな音声生成が可能で、カスタマーサポートの向上に寄与します。

・音声サービスの機能(話者認識など)

複数の話者を正確に識別し、会話の文字起こしや音声データの処理を行うシステムを提供します。

キーワード検出機能やファイル形式の変換などもサポートし、さまざまな業務に対応します。

3. 業界・機能別の事例

・製造業界

自動車修理業務の遠隔メンテナンスシステムにAIエージェントを導入し、修理対応の効率化を図りました。

過去のメンテナンス事例を活用し、現場の知識差を補完しています。

・インターネット業界

SNSプロモーションの自動化・効率化システムを提供した事例もあります。

画像を自動生成しての自動投稿やスケジュール管理により、ブランド認知度を高め、運営コストを削減しました。

・eコマース業界

海外市場向けのゲーム運用において、24時間対応の多言語カスタマーサポートを自動化し、プレイヤー満足度を向上させました。

・企業内部向け業務サポート

AIアシスタントが基幹システムと連携し、日常業務に必要な情報提供や手続きを支援し、社員の業務効率を高めました。

・医療業界

ワクチン専門知識の集約・提供を行うクラウドソリューションを提供し、医療従事者向けに情報共有を効率化しました。

・音声サービス関連

音声合成システムにより、20以上の言語に対応した音声生成が可能な機能で、話者識別や文字起こしの機能により、業務の効率化を実現しました。

