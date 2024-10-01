¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¤Ë¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡ª²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×
¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¥ó¤Ï¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡×¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤ò²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÅ¹¤È²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2024Ç¯10·î1Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ 4¸ÄÆþ729±ß(ÀÇ¹þ)¡¿8¸ÄÆþ1458±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡§ ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ù¥ë¥®¡¼»º
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥Ö¥ì¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃæ¤Î¡È¤È¤í¡Á¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡É¤¬
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸¥Ú¡¼¥¸¡§ https://admin.thebase.com/shop_admin/items/edit/90822905
¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¥ó¤Ï¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡×¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤ò²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÅ¹¤È²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2024Ç¯10·î1Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£
¢£²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü
2019Ç¯10·î31Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ç¡¢ËèÄ«¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Æ¼Æé¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î10¼ïÎà¤Î¡ØÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë»êÊ¡¤ÎÀ¸¿©´¶¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡ã²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÅ¹¡ä
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©231-0001¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á2-14-1
²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡¡¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¡ã²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡ä
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©220-8601¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-6-31
²£ÉÍ¹âÅç²°ÃÏ²¼1³¬ ¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¥Ý¡¼¥È2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
ÄêµÙÆü¡¡¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¤Ë¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡ª²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Æ¥£¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡× appeared first on Dtimes.