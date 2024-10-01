福原遥が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「マル秘の密子さん」（土曜午後10時）の最終話が28日、放送され、世帯平均視聴率4・5％（関東地区）、個人視聴率2・5％だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。

第1話は世帯平均6・7％、個人3・6％、第2話は世帯平均5・4％、個人3・0％、第3話は世帯平均4・4％、個人2・2％、第4話は世帯平均3・9％、個人2・0％、第5話は世帯平均4・4％、個人2・4％、第6話は世帯平均4・7％、個人2・7％、第7話は世帯平均4・4％、個人2・5％、第8話は世帯平均3・5％、個人1・9％、第9話は世帯平均4・3％、個人2・4％と推移している。

同作は福原演じる謎多きトータルコーディネーターが、不運続きのシングルマザーを大企業の女社長へ変身させる姿を描く。

▼最終話あらすじ

社長の椅子を奪われた美樹（渡辺真起子）が、恨みから夏（松雪泰子）を誘拐！しかし会長の五十鈴（小柳ルミ子）は、夏を誘拐したのは密子（福原遥）に違いないと決めつけ、密子を捕まえるよう社内中に通達！逃げるしかない密子は、夏の救出を遥人（上杉柊平）たちに任せ、姉・鞠子（泉里香）の命を奪った火災事故の真相に迫る！！果たして密子と夏の運命は！？火災事故を起こした真犯人は！？全てが明らかになる衝撃の最終回！