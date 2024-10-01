¡ÈÎØ¼´ÉÔÀµ¡É JRÅìÆüËÜ¤Ê¤É5¼Ò¤Ç¡Ö²þ¤¶¤ó¡×
¡¡Å´Æ»¤Î¡ÖÎØ¼´¡×¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò½ä¤ëÉÔÀµÌäÂê¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Ê¤É5¼Ò¤Ç¡Ö²þ¤¶¤ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÆÆ£¹ñ¸òÂç¿Ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¾¡¤ëºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤µ¤é²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀÆÆ£¹ñ¸òÂç¿Ã¡Ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¼ÖÎØ¤Ë¼Ö¼´¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡ÖÎØ¼´¡×¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ÇÉÔÀµ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ò¶ÛµÞÅÀ¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì156¤Î»ö¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢91»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ê²¼²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö°Æ¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢JRÅìÆüËÜ¤ä¥á¥È¥í¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Î5¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ÎµÏ¿¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¡Ö²þ¤¶¤ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë