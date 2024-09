多彩な領域のクリエイションと出会える！CREATIVE MUSEUM TOKYO

ソニー・クリエイティブプロダクツは、戸田建設が2024年11月2日(土)に新たにオープン予定の「TODA BUILDING」6階に、大規模ミュージアム「CREATIVE MUSEUM TOKYO」を開業します。

CREATIVE MUSEUM TOKYO

施設名 : CREATIVE MUSEUM TOKYO

所在地 : 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階

オープン日 : 2024年11月2日(土)

施設面積 : 約1,200平方メートル

アクセス : JR各線「東京駅」八重洲中央口より徒歩7分

東京メトロ銀座線「日本橋」B1出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線「京橋駅」6.7番出口より徒歩3分

公式サイト : https://creative-museum.tokyo

「CREATIVE MUSEUM TOKYO(CMT)」は、「作品」や「表現者」、さらにはそこに至る「プロセス」を大空間で体感できるミュージアムで、アニメ、マンガ、音楽といったポップカルチャーや現代アート、デザインなどの展覧会を開催し、ミュージアムショップとミュージアムカフェでは、展覧会毎にオリジナルグッズや、オリジナルメニューが提供されます。

また、オープニングを飾るのは、アニメ「鬼滅の刃」の大規模展覧会「柱展 ―そして無限城へ―」の開催が決定しており、以降も多彩な領域のクリエイションとの出会いを東京の中心で展開します。

■CREATIVE MUSEUM TOKYOのコンセプト

<Creative>

ポップカルチャー、デザイン、現代アートなど多彩な領域の「作品」や「表現者」を扱います。

年間約4本の大型展を開催し、創造性とは何か?その意味に迫っていきます。

<Museum>

約1,200平方メートル、天高5mの大空間の展示室を核に、ミュージアムショップとカフェを併設しています。

空間自体を新たなメディアとして捉え、クリエイションのプロセスまでも感じる特別な体験を創出します。

<Tokyo>

東京の中心に誕生したこの場所で、様々な創造性と新たな出会いを叶えます。

■CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE

中央通りを見下ろす会場に隣接する「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」では「変容」をテーマに、展覧会の開催期間中は、各展の内容に因んだ多彩なオリジナルメニューを提供。

運営は数多くのテーマカフェを手掛けるLTR。

ユニークで美味しいお料理やドリンクを楽しめます。

また、展示替えの期間中も利用できるよう、豊富なグランドメニューを用意。

TODA BUILDING 外観イメージ

■オープニングを飾る『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ―そして無限城へ―』について

幅広い世代から愛されているアニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプコミックス1巻〜23巻で累計発行部数1億5,000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。

アニメーション制作はufotable。

「竈門炭治郎 立志編」の放送開始から5年、2024年5月より放送していた「柱稽古編」最終話の放送後に、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』が発表されて、大きな話題を集めています。

本展はアニメ「鬼滅の刃」として初めて、鬼殺隊最高位の剣士たちである“柱”にフォーカスします。

千年にわたって鬼舞辻無惨と戦ってきた鬼殺隊の想いを繋ぐ、最強の剣士たち。

今回は彼ら柱9人の魅力に様々な形で向き合い、それぞれの個性や想いに焦点を当て、“柱”の想いと共に無限城へと向かっていく展覧会です。

■<みどころ> ここでしか味わえない“柱”体験を。

◆“柱”の魅力に圧倒的な物量で迫る展示

アニメ5年間に描かれた様々なものを集結させ、柱たちの姿を約1,200平方メートル、天高5mの大空間で立体的に構築します。

約1,000枚の原画で彼らの表情に迫る展示や、様々な映像展示などを通じて、圧倒的な物量で柱の存在をより深く感じることができます。

◆“柱”の魅力に触れる音声体験と全員もらえる入場特典

入場時に受け取る「柱札」を該当のエリアでかざすことによって、柱の名言を体感する展示や、本展のために特別に収録された音声で、選んだ柱が他の柱を紹介するコーナーを楽しめます。

「柱札」とは・・・柱のイラストがデザインされたカード型の入場特典です。

入場時に柱9人の中から1人を選び、受け取ることができます。

「柱札」を活用することで、選んだ柱の特別な音声体験が可能となります。

■テーマカフェ

会場に隣接する「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」では、本展の期間中“アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ―そして無限城へ― カフェ produced by ufotable Cafe”を展開します。

柱9人それぞれにフォーカスした、CMT CAFEならではのコラボメニューを提供します。

■『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ―そして無限城へ―』開催概要

展覧会名 : 『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ―そして無限城へ―』

会期 : 2024年11月2日(土)〜2025年3月2日(日) 予定

会場 : CREATIVE MUSEUM TOKYO

(東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F)

開館時間 : 10:00〜20:00(最終入場19:30まで)

主催 : アニメ「鬼滅の刃」柱展実行委員会、CREATIVE MUSEUM TOKYO

公式サイト : https://kimetsu.com/hashiraten

■チケット情報 10月5日(土)13:00 発売開始 (11月2日〜30日分を販売)

日時指定制でのチケット販売となります。

混雑緩和のため、30分毎に入場時間を区切り、予約した時刻から30分以内に入場。

なお、オンライン、および会場での当日券販売も予定しています。

【券種・料金(税込)】

一般・大学生

前売券:2,000円

当日券:2,200円

中学・高校生

前売券:1,500円

当日券:1,700円

4歳〜小学生

前売券:1,000円

当日券:1,200円

○カフェ付(会計時に500円割引)

一般・大学生

前売券:2,500円

当日券:2,700円

中学・高校生

前売券:2,000円

当日券:2,200円

4歳〜小学生

前売券:1,500円

当日券:1,800円

【入場時間】

10:00 / 10:30 / 11:00/ 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00/ 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 /18:00 / 18:30 / 19:00

【チケット販売】

イープラス ( https://eplus.jp/kimetsu/ ) ※サイトオープンは10月5日

【注意事項】

※カフェ付チケットは、カフェの優先的な利用を保証するチケットです。

※障がい者割引はありませんが、障がい者手帳の提示で介助者1名が無料となります。

※4歳未満は入館無料です。

※前売券はご来館前日の23:59までイープラスで購入できます。

※予約時間は入場開始時間です。

入替制ではありません。

※お客様都合による前売券の払戻しや券種の変更はできません。

※1枚あたり100円のシステム利用料が発生します。

※ファミリーマートでのお支払いの場合、1件あたり220円の手数料が発生します。

※未使用の前売券は、当日券販売のある日時に限り、振替手数料200円で使用できます。

利用に際しては、必ず公式Xの「当日券販売情報」を確認してください。

【当日券】

※当日券は前売券の販売状況や館内の滞留人数に余裕がある場合にイープラス、およびミュージアムの窓口で販売します。

※販売の有無や販売開始時間は、公式Xの「当日券情報」で確認してください。

【カフェ付チケット】

※カフェ付チケットは、CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFEの優先的な利用を保証するチケットです。

※カフェの利用は展覧会の観覧後となります。

※カフェの営業時間は11:00〜22:00(ラストオーダー21:00)を予定しています。

※先着順に入店できますが、混雑状況により少しお待ちいただく場合があります。

※カフェ入店の際に二次元コードをご提示ください。

会計時に500円割り引きます。

※満席時には本券お持ちの方のみの利用となります。

店内の混雑状況によっては、本券なしでもカフェを利用いただける場合があります。

※テイクアウトメニューは、本券なしで購入できます。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

