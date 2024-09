日本の豊かな文化や魅力！第71回「交通総合文化展2024」

公益財団法人日本交通文化協会は、「鉄道の日」実行委員会との共催で、日本の芸術・文化および観光の振興を目的とした第71回「交通総合文化展2024」を、2024年10月1日(火)から31日(木)まで開催します。

第71回「交通総合文化展2024」

【第71回「交通総合文化展2024」概要】

バーチャルギャラリー公開期間: 2024年10月1日(火)9時〜10月31日(木)17時

主催 : 公益財団法人日本交通文化協会、

「鉄道の日」実行委員会

交通総合文化展WEBサイト : https://jptca.org/exhibition/

公益財団法人日本交通文化協会は、「鉄道の日」実行委員会との共催で、日本の芸術・文化および観光の振興を目的とした第71回「交通総合文化展2024」を、2024年10月1日(火)から31日(木)まで開催。

本展は、1954年から続く歴史ある文化展で、10月14日の「鉄道の日*」に合わせて開催され、2024年で71回目を迎えます。

例年はJR上野駅で開催していましたが、同駅の工事に伴い、2024年はウェブサイト上で実際に展示を鑑賞しているかのように楽しめるバーチャルギャラリーで公募優秀作品を公開します。

公募優秀作品は、2024年6月1日から7月15日まで、『伝えたい!日本の魅力』をキャッチフレーズに、写真および俳句作品を一般募集しました。

応募総数は、写真部門で769点、俳句部門で4,759点に上った。

審査員による厳正な審査のもと、優秀な写真作品30点と俳句作品16点をバーチャルギャラリーで展示します。

作品を通じて、日本の豊かな文化や魅力を再発見していただき、心に残るひとときを楽しめます。

【写真部門 ―新日本観光写真―】

募集テーマ:「日本の交通」または「新しい観光地」

応募総数 :769点

(テーマ別応募数:「日本の交通」412作品、「新しい観光地」357作品)

審査員 :清水 哲朗(写真家・公益社団法人日本写真家協会 会員)、

国土交通省(観光庁 観光地域振興部長)、環境省(自然環境局長)、

東日本旅客鉄道株式会社(常務取締役)、

公益社団法人日本観光振興協会(理事長)、

株式会社交通新聞社(取締役 新聞事業部長)

■国土交通大臣賞

「春の風物詩」 池田 新一(大分県)

撮影地:大分県別府市

■環境大臣賞

「錦秋の響き」 水野 敬雄(富山県)

撮影地:富山県立山町

■東日本旅客鉄道株式会社社長賞

「一番列車が来るまでに」 志田 幸夫(新潟県)

撮影地:新潟県魚沼市

■公益社団法人日本観光振興協会会長賞

「ゼロキロポスト」 小野 杏太(東京都)

撮影地:東京都千代田区

【俳句部門】

募集テーマ:「日本の鉄道、日本の良さを表現したもの」

応募総数 :4,759点

審査員 :長谷川 櫂(俳人)

■公益財団法人日本交通文化協会理事長賞

「天の川見たしと二人小海線」 榧野 実(兵庫県)

■一席

「改札を出れば菜の花限りなく」 請関 邦俊(埼玉県)

*敬称略

※「交通総合文化展」のWEBサイトにて、写真部門および俳句部門のすべての入選作品を見ることができます。

