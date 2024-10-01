52ºÐ¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂ©»Ò¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤Ø¤Î»×¤¤¡¡³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤òÎÞ¤Ç¸ì¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê52¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ë¤Ê°¦¡õ¼ÂÉã¤ÎÂçÀ¾ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¤Ï¤ë¤Ê¤ÏÃåÊª¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ë´¤ÁÄÊì¤Î¤¿¤á¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ºß52ºÐ¤Î¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡93ºÐ¤ÇÀÂ¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤âÌÂ¤ï¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Ï¤ë¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÈ¼Î·¤ÈÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢³ëÆ£¤òÂ³¤±¤¿Êì¤È¤ÎÆü¡¹¤òÏÃ¤¹¤Ï¤ë¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤â¡£
¡¡±é²Î¹¥¤¤ÎÇìÊì¤Î±Æ¶Á¤Ç±é²Î¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡¢Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡¦ÌÚÂ¼Å°Æó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò¸ì¤ë¤Ï¤ë¤Ê¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£º£Æü¤ÏÎÞ¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ë¤Ê°¦¡õ¼ÂÉã¤ÎÂçÀ¾ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¤Ï¤ë¤Ê¤ÏÃåÊª¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ë´¤ÁÄÊì¤Î¤¿¤á¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ºß52ºÐ¤Î¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡93ºÐ¤ÇÀÂ¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤âÌÂ¤ï¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Ï¤ë¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÈ¼Î·¤ÈÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢³ëÆ£¤òÂ³¤±¤¿Êì¤È¤ÎÆü¡¹¤òÏÃ¤¹¤Ï¤ë¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤â¡£
¡¡±é²Î¹¥¤¤ÎÇìÊì¤Î±Æ¶Á¤Ç±é²Î¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡¢Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡¦ÌÚÂ¼Å°Æó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò¸ì¤ë¤Ï¤ë¤Ê¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£º£Æü¤ÏÎÞ¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡£