¡Ö´ßÅÄÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¡×È¯¸À¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥º¥ì¤« ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¡ÖÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬·üÇ°ÅÀ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÇË¿·Æâ³Õ¤Î´é¤Ö¤ì¡Ê¿Þ¤Ç²òÀâ¡Ë
¡¡ÀÐÇË»á¤ÏÁíºÛÁªÅêÉ¼Æü¤Î2ÆüÁ°¤Ë²ñ¸«¤Ç¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¸½À¯¸¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹¤ÈÊ¬ÇÛ¤Î¹¥½Û´Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¡¢³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´ßÅÄÁíÍý¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éºâÀ¯½ÐÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤äÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ê¿»þ¤Î¤È¤¤Ï¼Ú¶â¤ò¸º¤é¤¹Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö´ßÅÄ»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÐÇË»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤äÀ¤¤ÎÃæ¤Î°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬·ÐºÑ³¦¤äºâ³¦¤«¤éÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÍè¤ÎÀÐÇË»á¤Î¹Í¤¨¤Ï¶Û½ÌºâÀ¯¡£¤¿¤À¡¢´ßÅÄ»á¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÞ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÃÊ¡¹¤ÈËÜÍè¤Î¹Í¤¨Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÇ°¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤ÏÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÍø¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ØÆüËÜ¤ÏÍ¢½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¡£Íø¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ¢½Ð¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì·½â¤·¤¿°Õ¸«¤òÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤¿¤ê¡¢·ÐºÑ³¦¤¬¡Ø¤³¤Î¿Í·ÐºÑ²»ÃÔ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡Ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£
¡¡¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤â¡Ö·ÐºÑ¤Ï¼å¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤È¡Ö·ÐºÑ¤ÎµÄÏÀ¤Ï»ä¤âÈà¤È»Ï¤á¤¿¤é¤¹¤°¤ä¤á¤ë¡¢°ÕÌ£¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë