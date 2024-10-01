ÀÐÇË¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤Ø¡¡9Æü¤Ë²ò»¶¡¢27Æü¤ËÁíÁªµóÊý¿Ë
¡¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤¬1Æü¸á¸å¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤¹¡£9Æü¤Ë¤Ï½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡1Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁÈ³ÕËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¿·¤¿¤ÊÆâ³Õ¤ÎÁÈ³ÕÌ¾Êí¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤ÏÀè·î30Æü¤Ë¡Ö¿·À¯¸¢¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá´ü¤Ë¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î9Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27Æü¤ËÁªµó¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡1Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁÈ³ÕËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¿·¤¿¤ÊÆâ³Õ¤ÎÁÈ³ÕÌ¾Êí¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤ÏÀè·î30Æü¤Ë¡Ö¿·À¯¸¢¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá´ü¤Ë¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î9Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27Æü¤ËÁªµó¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£