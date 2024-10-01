¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè6Àá¡Û(¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)

¥Ñ¥ë¥Þ 2-3(Á°È¾0-1)¥«¥ê¥¢¥ê

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[¥Ñ]¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Þ¥ó(62Ê¬)¡¢¥¨¥ë¥Ê¥Ë(87Ê¬)

[¥«]¥Ê¥Ç¥£¥ë¡¦¥¾¥ë¥Æ¥¢(34Ê¬)¡¢¥é¥º¥Ð¥ó¡¦¥Þ¥ê¥ó(75Ê¬)¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ô¥Ã¥³¥ê(87Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥Ñ]Adrián Bernabé(25Ê¬)¡¢W. Coulibaly(48Ê¬)¡¢A. Haj Mohamed(90Ê¬+1)

[¥«]¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ù¥ë¥È(53Ê¬)¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ô¥Ã¥³¥ê(90Ê¬)