·ÝÇ½¿Í¤¬¥´¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¢ª±³¥´¥·¥Ã¥×¤ò¸ì¤ë¿ÍÏµ¤òÃµ¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¡Ä¡Ä¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤«¡©¡¡¥ß¥¹¥Æ¥êÉ¾ÏÀ²È¡¦¼ãÎÓÆ§¤¬ÆÉ¤à
¡¡ÂÐÃÌ½¸¡Ø¿·À¤Âå¥ß¥¹¥Æ¥êºî²ÈÃµË¬¡Ù¡Ø¿·À¤Âå¥ß¥¹¥Æ¥êºî²ÈÃµË¬¡¡ÀûÉ÷ÊÔ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Á¡¢¼ã¼ê¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤½ñÉ¾²È¡¦¼ãÎÓÆ§»á¤¬¡¢¿¹¥Ð¥¸¥ë»á¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»àÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!?¡Ù¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ºî¼Ô¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¤è¤·¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¡¢¼õ¤±¤ÆÎ©¤È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»àÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!?¡Ù¿¹¥Ð¥¸¥ë¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë
¡¡¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»àÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!?¡Ù¤Ï¿¹¥Ð¥¸¥ë¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼2ºîÌÜ¤ËÅö¤¿¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¤Ë¤Ï2ÅÙ¤Î¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£1ÅÙÌÜ¤Ï2018Ç¯¤ÎÂè23²ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Âç¾Þ¡Ô½©¡ÕÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤Ç¡¢¼õ¾Þ¸å¤Ë¡Ø1/2¡½¥Ç¥å¥¢¥ë¡½»à¤Ë¤¹¤éÃÍ¤·¤Ê¤¤¹È¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸¸ËºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÏÂè30²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¡Ö¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ï¡Ø¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²þÂê¤Î¤¦¤¨2023Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡Ù¤ÏÁ´5¾Ï¤«¤éÀ®¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¿äÍý¾®Àâ¡¢ÀÄ½Õ¾®Àâ¡¢²Ê³Ø¾®Àâ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼2ºîÌÜ¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»àÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!?¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¡×¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¿¹¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¦¤ó¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¸«»ö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¡ÈÂ¼¿Í¡É¤ä¡È¿ÍÏµ¡É¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤ò¿¶¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¡È¿ÍÏµ¡É¤ò¿äÍý¤·¤Æ¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤ò¡Ö¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¤Ï¤½¤Î·ÝÇ½³¦ÈÇ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë±³¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±³¤Ä¤¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¼ºÇÔ¤«¤é³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹¬ÎÉÎÞ²Ö¤Ï¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Í¤Ð¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ËÜÈÖ¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤ë¹¬ÎÉ¤ò¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬½±¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Î»àÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¤¤¤¯Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤ÇÆÉ¤Þ¤»¤ë¥¹¥ê¥é¡¼¤¬ËÜºî¤Î´ðÄ´¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤Î¹©É×¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÊª¸ì¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¿ÍÏµ¡×¤¬¡Ö¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤ò²¼Éß¤¤È¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡Ö¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤Î¾Ú¸À¤«¤é¼ê¤¬¤«¤ê¤òÆÀ¤Æ¿ÍÏµ¡áÈÈ¿Í¤òÅö¤Æ¤ë¡¢ËÜ³ÊÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤¿Í·µº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤òºîÃæ¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤ËÆæ²ò¤¾®Àâ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ºîÉÊ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ºî¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆæ²ò¤Í×ÁÇ¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¥¹¥ê¥é¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ê·Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¥¤¤À¡£¤³¤³¡¢Ææ²ò¤¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤»¤º¡¢ºî¼Ô¤Ï¹¹¤ËÂçÃÀ¤Ê»Å³Ý¤±¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤Ï¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¹½À®¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿¹¥Ð¥¸¥ë¡¢ÌýÃÇ¤Î¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Î¥¦¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»àÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!?¡Ù¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£ºÆ¤Ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤é¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¿¹¥Ð¥¸¥ë¡£
¡Ê¼ãÎÓ Æ§¡¿Ê¸éº½ÐÈÇ¶É¡Ë