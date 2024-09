¸ÅËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¡ªÅìµþ½ñË¼¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÏÂÄÖ¤¸¥Î¡¼¥È¤òºî¤í¤¦¡ª¡×

古本買取の東京書房は、川崎市の子どもたちに古本の文化に親しむ為のイベント「自分だけの和綴じノートを作ろう!」を、2024年10月20日(日)に、フロンタウンさぎぬまで開催します。

東京書房「自分だけの和綴じノートを作ろう!」

イベント名: 自分だけの和綴じノートを作ろう!

開催日時 : 2024年10月20日(日)13:00〜14:30

会場 : フロンタウンさぎぬま ミーティングルーム

〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋3丁目1-1

※東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩約3分

https://www.frontale.co.jp/access/frontown.html

参加費 : 無料 持ち物不要 手ぶらで来場いただけます。

定員 : 25名

主催 : 古本買取の東京書房

申込方法 : メール( tokyoshobou@yahoo.co.jp )、電話(044-750-9546)

※ 先着順で受け付けますのでお早めにお申込ください。

※ 確認後、3日以内に担当者より連絡。

古本買取の東京書房は、川崎市の子どもたちに古本の文化に親しむ為のイベント「自分だけの和綴じノートを作ろう!」を、2024年10月20日(日)に、フロンタウンさぎぬまで開催。

【「自分だけの和綴じノートを作ろう!」について】

普段の生活ではあまり目にすることのない「和綴じ本」作成を体験するワークショップで、小学生を対象にフロンタウンさぎぬまのミーティングルームで開催します。

特別な持ち物は不要で、参加費も無料です。

ワークショップでは、表紙用に好きな色の和紙を選び、日本伝統の「和綴じ(四つ目綴じ)」で製本して、仕上げに題箋を貼り、オリジナル和綴じノートを完成させます。

普段の生活ではあまり目にすることのない「和綴じ本」の文化を紹介し、子どもたちの好奇心を刺激しながら、気軽に楽しく取り組めるプログラムです。

【参加申し込みメールの記入事項】

・メール件名「ワークショップ参加申込」

・参加者のお名前/フリガナ

・保護者のお名前/フリガナ

・小学校名と学年

・ご住所

・お電話番号

・メールアドレス

・保護者参観の有無

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 古本の文化を体験!東京書房「自分だけの和綴じノートを作ろう!」 appeared first on Dtimes.