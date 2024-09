¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö2024 ÅìÉð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡×

東武百貨店 池袋本店では、2024年10月3日(木)より「2024 東武のクリスマスケーキ」の予約受付を開始します。

東武百貨店 池袋本店「2024 東武のクリスマスケーキ」

東武百貨店 池袋本店では、2024年10月3日(木)より「2024 東武のクリスマスケーキ」の予約受付を開始。

お城やメリーゴーランドをイメージした東武限定のケーキは4種類です。

また、有名パティシエや人気店が手掛けるケーキも13種類展開します。

さらに2024年は年々需要が増えている「アドベントカレンダー」を、昨年の1.6倍の8種類展開。

同店は、クリスマスまでの期間をカウントダウンしながら長く楽しめるよう、ケーキだけではなく「アドベントカレンダー」や「シュトーレン」も楽しめます。

◆東武限定※のクリスマスケーキは4種類!

※テーマ「DREAM WONDERLAND」に合わせて企画した東武限定品

2024年のテーマは「DREAM WONDERLAND」。

お城やメリーゴーランドをイメージした東武限定品を4種類展開します。

[東武限定品]【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

デリス シャトー(約縦11cm×横11.5cm)

7,560円〈予約予定数50点〉

いちごのお城をイメージしたクリスマス限定のケーキ。

ビスキュイジョコンドで城壁を表現し、ヴァニラムースといちごのコンポート、ピスタチオクリームを重ねた逸品。

【ダロワイヨ レ マカロン】

[東武限定品]【コロンバン】地下1階6番地

メリーゴーランド〜楽しいクリスマス〜(径約15cm)

5,616円〈予約予定数100点〉

ツリーを囲むように飾られたオーナメントで、メリーゴーランドをイメージ。

コクのあるバタークリームを使用し、いちご風味をベースにピスタチオクリームとキリッシュ風味のクリームでデコレーションしたケーキ。

【コロンバン】

[東武限定品]【ガトー・ド・ボワイヤージュ】地下1階4番地

スタークリスマス(径約12cm)

4,860円〈予約予定数150点〉

北海道産生クリームをブレンドした軽やかなクレーム・シャンティーイと、口どけのよいスポンジで国産のいちごをサンド。

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】

[東武限定品]【京橋千疋屋】地下1階4番地 ※予約限定品

シャトーノエル(径約12cm)

7,560円〈予約予定数70点〉

土台はチョコレートムースとミックスベリームース、バニラのババロアの3層。

色鮮やかでフレッシュないちご、ブルーベリー、ラズベリーをお城のように高く積み上げたケーキ。

【京橋千疋屋】

◆有名パティシエや人気店が手掛けるケーキ

有名パティシエによる本格的で高級感あふれるケーキや、人気店から個性豊かでキュートなケーキが登場します。

[東武限定品]【ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション】※予約限定品

ガトー ノエル レヴェ(径約14cm)

6,301円〈予約予定数50点〉

なめらかなフロマージュブランのムースと完熟いちごのジュレが織りなす絶妙なハーモニー。

【ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション】

【ピエール マルコリーニ】※予約限定品

ノエル ドゥ ピエール 2024(径約12cm)

6,966円〈予約予定数80点〉

クレームダマンドの歯応えが絶妙なコンビネーション。

聖なる夜を鮮やかに彩る赤いデコレーションと雪の結晶をかたどったオーナメントがドラマティック。

【ピエール マルコリーニ】

【ピエール・エルメ・パリ】※予約限定品

アーリア(径約15cm)

7,560円〈予約予定数30点〉

存在感を放つピスタチオを引き立てるのは繊細で神秘的なオレンジフラワー。

パートサブレ、やわらかなビスキュイ、さくさくのプラリネ、とろりとしたクリームが共鳴。

【ピエール・エルメ・パリ】

[東武限定品]【カカオサンパカ】※予約限定品

ボニータ(径約12cm)

8,856円〈予約予定数50点〉

雪とヒイラギをイメージした白×緑のクリームは東武限定版。

サクサクのビスキュイ生地と香ばしいアーモンドプラリネ、2種類のチョコムースでカカオの豊かな味わいを楽しめるケーキ。

【カカオサンパカ】

◆『アドベントカレンダー』前年比1.6倍/『シュトーレン』3種類

カウントダウンを楽しめるよう、『アドベントカレンダー』を前年の1.6倍の8種類に増やして展開。

また『シュトーレン』も3種類展開します。

【ヴェンキ】地下1階3番地

デラックス アドベントカレンダー(316g)

12,960円

小さな引き出しに隠れたイタリアンチョコレート。

10種31個入り。

販売期間:2024年11月1日(金)〜

【ヴェンキ】

【デメル】地下1階4番地

デメル アドヴェントカレンダー(24個入)

15,660円〈予約予定数40点〉

24種の小箱にはデメルの人気のお菓子入り。

予約期間 :2024年11月20日(水)まで

お渡し・販売期間:2024年11月20日(水)〜30日(土)

【デメル】

【ユーハイム】地下1階4番地

シュトレン

5,400円〈予約予定数30点〉

こだわりの自家製の洋酒漬けフルーツやローストアーモンドを、バターとシナモンシュガーが引き立てるシュトレン。

予約期間 :2024年12月15日(日)まで

お渡し・販売期間:2024年11月20日(水)〜

【ユーハイム】

【ル ビアン】地下1階1番地

シュトーレン(S)

2,160円

スパイスと洋酒の芳醇な香り、ナッツの食感、レーズンとオレンジピールの味わいが広がるシュトーレン。

予約期間 :2024年10月31日(木)まで

お渡し・販売期間:2024年11月1日(金)〜

【ル ビアン】

◆クリスマスケーキ 予約概要

〈店頭〉

予約期間:2024年10月3日(木) 午前10時から

※予約期間は、商品により異なります。

予約場所:各ショップ ※一部異なります。

〈インターネット〉

予約期間:2024年10月3日(木) 午前10時〜12月19日(木) 午前8時

※予約期間は、商品により異なります。

予約場所:東武オンラインショッピング https://www.tobu-online.jp/xmas/

【お渡しについて】

予約商品のお渡しは、2024年12月24日(火)・25日(水) 各日午前10時〜午後8時 8階1番地 特設会場となります。

※商品によってお渡し期間・場所は異なりますので、購入時に詳細を確認してください。

●特設ページ 10月3日(木)10時〜公開

詳細: https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/7210/

※画像はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※各商品は、予約数・販売数に限りがあります。

※交通事情等諸般の都合により入荷のない場合もあります。

