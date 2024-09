·úÃÛÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¡ª¥¨¥³¥Ç¥â¡Ö»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î»ñËÜ»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×

エンビプロ・ホールディングの連結子会社であるエコデモは協業パートナーとして、三井住友トラスト・パナソニックファイナンスから資本参加を受けました。

エコデモ「三井住友トラスト・パナソニックファイナンスの資本参加について」

■資本参加の概要

2024年9月20日開催のエコデモの株主総会において第三者割当増資を実施することを決議しており、また割当先であるSMTPFCにおいては、同月30日第三者割当増資引受けに係る払込みを実施しました。

