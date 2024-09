芝浦工業大学教育イノベーション推進センター 田中 秀穂 特任教授らは、生成AIを用いたTA(ティーチング・アシスタント)、AI TAを作成し、2024年度後期の講義科目にて受講学生の授業支援を実装します。

芝浦工業大学教育イノベーション推進センター「知財バディ」

●作成したTA名:「知財バディ」

●使用AI :ChatGPT 4o, My GPT(RAG機能使用)

●使用方法 :履修学生が自由にアクセス※して講義について質問、相談

※履修者にのみにAIのリンクを公開し、閲覧者を限定

●使用講義名 :「知的財産入門」システム理工学部

■期待される効果

●随時、即時、回数制限なく利用できるAI TAによる学生の学習効果向上

●学生対応にかかる教員負担の軽減

●学生TAへの教育材料としての活用

芝浦工業大学教育イノベーション推進センター 田中 秀穂 特任教授らは、生成AIを用いたTA(ティーチング・アシスタント)、AI TAを作成し、2024年度後期の講義科目にて受講学生の授業支援を実装。

これまで生成AIによる授業支援は、2016年に発表されたジョージア工科大学(USA)を皮切りに研究が進められてきましたが、AI開発にかかる時間的・費用的コストが課題となっていました。

今回、生成AI普及の機会を捉えてTAとしての実装を始めます。

教員自身が担当講義の専門的内容に関する資料を「知識」として生成AIにインプットし、それらを参照して回答をアウトプットさせることで、各授業科目に特化した生成AIによるTAを作成し、実際に学生への随時、即時、回数制限のない授業支援を実現するものです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生成AIを用いたTAによる授業支援実装!芝浦工業大学教育イノベーション推進センター「知財バディ」 appeared first on Dtimes.