¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤â¡ªÀô¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó ¥¿¥Ô¥ª¡ØTapio16¼þÇ¯´¶¼Õº×¡Ù

泉パークタウン タピオは、2024年10月16日(水)に開業16周年を迎えます。

2024年10月4日(金)〜20日(日)の期間中、『Tapio16周年感謝祭』を開催します。

泉パークタウン タピオ『Tapio16周年感謝祭』

2024年はちいかわやナガノのくまなどで人気のイラストレーター「ナガノ」さんのグッズが大集合するPOP UPを期間限定で開催します。

ぬいぐるみやマスコットなどの人気商品をはじめ、かわいいアイテムが大集合!会場では、ちいかわたちの巨大バルーンの展示や、写真撮影会やワークショップも開催します。

プレゼントが当たるデジタル抽選会や、各店のスペシャルサービス協賛企画など、おトクなイベントも豊富に用意!

■『ちいかわ POP UP STORE』『ナガノマーケット POP UP SHOP』(開催場所:南館1F ノースコート 他)

期間:2024年10月4日(金)〜10月20日(日) 各日10:00〜19:00(最終日 18:00)

●ちいかわ POP UP STORE(会場:南館1F ノースコート)

会場では、ちいかわアイテムを多数展開。

ポーチやぬいぐるみ、文房具や生活雑貨など日々の生活が楽しくなるような商品を用意。

《お買上げ特典》※ナガノマーケット関連商品購入の利用者は対象外です。

★ステッカー

※お1人さま1会計につき1枚のお渡し。

※特典はなくなり次第終了です。

※カプセルトイ商品の購入は対象外。

※お会計の合算・分割は出来ません。

※画像はイメージです。

★オリジナルショッパー

2,200円(税込)以上の購入で 「POP UP STORE専用ショッパー」に入れてお渡し。

※一人1会計につき1枚のお渡しです。

※袋詰めをご希望でない場合はお声がけください。

※ショッパーのサイズはお選びいただけません。

サイズは購入した商品に合わせてお渡しします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

●ナガノマーケット POP UP SHOP(会場:南館1F ノースコート)

ナガノのくまやちいかわなどで人気のイラストレーター「ナガノ」さんのグッズが大集合!ぬいぐるみやマスコットなどの人気商品をはじめ、文房具や生活雑貨など、日々の生活が楽しくなるような商品を用意。

【ちいかわ POP UP STORE/ナガノマーケット POP UP SHOP 入場方法について】

期間中9:30 頃より南館1F 東側中央のメインエントランスにてスタッフが随時案内します。

※混雑時は整理券を配布します。

●ちいかわ&ハチワレ&うさぎ 巨大バルーン登場♪

期間中、南館1F センターコートにちいかわたちの巨大バルーンが登場します。

●ちいかわ&ハチワレ&うさぎ 写真撮影会

お手持ちのカメラでちいかわ&ハチワレ&うさぎと写真を撮れる撮影会を開催します。

開催期間:2024年10月19日(土)

時間 :(1)11:00 (2)13:00 (3)15:00

定員 :各回50組 ※1組5名まで

会場 :南館1F 東側のメインエントランス特設会場(屋外)

※撮影会の参加には当日配布する「撮影会整理券」が必要です。

<注意事項>

「撮影会整理券」は当日9:30 頃より、南館1F 東側中央のメインエントランスにて配布します。

配布数は、各回50組を3回分合計150枚配布となります。

各回とも参加時間を選ぶことが可能です。

整理券がなくなり次第、受付終了となります。

整理券は1組(上限5 名)につき1枚の配布となります。

券に記載された開催時間を過ぎた場合、無効。

撮影会はお手持ちのカメラで1組ごとに行います。

キープディスタンスを保つため、キャラクターとは距離を保っての撮影となります。

握手&ハイタッチは出来ません。

※混雑状況により整理券の配布を早める可能性があります。

<MAAGO(R)デーイベント>

●ちいかわ わーくしょっぷのじかん

ちいかわのかわいい「アートタオル」と「ビニペタ」を作れるワークショップです。

開催期間:2024年10月19日(土)〜10月20日(日)

内容 :10月19日(土)アートタオル工作、10月20日(日)ビ二ペタ工作

時間 :各日(1)11:00 (2)13:00 (3)14:00 (5)15:00 (6)16:00 ※各40分程度

定員 :各回20名

会場 :南館1F センターコート

参加費 :アートタオル工作 1,500円(税込)、ビ二ペタ工作 800円(税込)

※ワークショップの参加には当日配布する「ワークショップ整理券」が必要です。

<注意事項>

イベントへのご参加は整理券制になります。

当日10:00から南館1F センターコート受付にて参加整理券を配布します。

整理券配布のタイミングで参加料金をお支払いいただきます。

お会計は現金のみになります。

電子マネーやクレジットカードは利用出来ません。

参加料金をお支払いいただいた後のキャンセルや払い戻しは対応できかねます。

整理券を紛失された場合、再発行はできかねます。

実施時間は全て時間指定となり先着順でお好きな時間を選択することが可能です。

※ビニペタは3種ありますが、それぞれ数に限りがあります。

※諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合があります。

◎本イベントはMAAGO(R)デーイベントとして開催します。

MAAGO(R)カードをお持ちの方には、会場受付にてスタンプを捺印します。

お持ちでない方には、会場にてお渡しします。

スタンプを集めた方にはプレゼントが渡されます。

MAAGO(R)については下記を確認してください。

URL: https://www.tapio.jp/maago/index.html

■店舗協賛企画&16h Anniversary デジタル抽選会

●店舗協賛企画

館内35店舗で16周年感謝祭を記念した協賛企画を実施。

開催期間:2024年10月4日(金)〜10月20日(日)

●16th Anniversary デジタル抽選会

2,000 円以上(税込、合算不可)の購入でもらえる抽選カードからQRコードを読み取り応募が出来るデジタル抽選会を開催。

仙台ロイヤルパークホテルの「ラグジュアリーツイン ペア宿泊券」や、最大30,000円分の泉パークタウン タピオのお買い物券などが合計500名に当たります。

開催期間:2024年10月11日(金)〜10月20日(日)

※2,000円以上購入で1 会計につき1 枚の抽選カードが渡されます。

■8/30(金)『はなまるうどん』オープン

はなまるうどんはお好みの具材やサイドメニューの天ぷらやおでんを選んで“自分流のうどん”を楽しめる、本場讃岐で主流のセルフスタイルのお店です。

讃岐うどんならではのコシの強い生麺を大きな釜とたっぷりの湯で麺をゆでています。

毎日お店で手作りしているいりこをベースとした風味豊かな秘伝のだしでご賞味ください。

オープン日:8月30日(金)

業態 :うどん・天ぷら

場所 :南館2F フードコート

