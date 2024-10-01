ÂæÉ÷17¹æËÌ¾å¡¡´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ½ë¤µÂ³¤¯¡¡Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¿¿²ÆÆü¤Ë¡¡ÂæÉ÷18¹æ¤ÏÌÚ¡Á¶âÍËÆü¤´¤í²ÆìÀÜ¶á¤Ø
¤¤ç¤¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ï¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â³½Ð¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷17¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷17¹æ¤¬ÆüËÜ¤ÎÅì¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ØÅì¤Î±è´ßÉô¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ï¶¯¤Þ¤ëÉ÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìë¤Ï¶å½£ËÌÉô¤Ç¤â±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÆÃÏ¤Ç½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ï33¡î¤È¡¢10·î¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÂô¤Ç¤â30¡î¡¢»¥ËÚ¤â25¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Âç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êËÌ¾å¤·¤Æ¡¢ÌÚÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯É÷°è¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÀèÅç½ôÅç¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤Ç¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤ÎÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢²Æì¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¡¢ÆÃ¤ËÌÚÍËÆü¤´¤í¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤âÂç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äËÌÎ¦¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤â¡¢¶âÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢À²¤ì¤ëÆü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç30¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£