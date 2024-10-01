Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤½¤ÎÀµÂÎ
¡Ö¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¡Ê¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡Ë¡×¤Ï¤Ê¤¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¡¼¥¯¤è¤ê¤âµëÎÁ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÏ«Æ¯´Ñ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ø¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¤ÎÆæ¡Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¸½¾Ý¤ÎÆæ¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Î¡ÖÂç³Ø²þ³×¡×¤È¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×
¤Ò¤È¤Ä¤Î»å¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÅµ·¿Åª¤Ê¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¤¬¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç³Ø²þ³×¡×¡¢¤È¤¯¤ËÆüËÜ¤Î¡ÖÂç³Ø²þ³×¡×¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤³¤Ç¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤È¤ª¤â¤ï¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã´³¤Îµ¬Äê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅµ·¿¤¬¡¢¶µ°é³Ø¼Ô¤Î´£Ã«¹äÉ§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¡ØÂç³ØÀ°Àâ¡Ù¤Ë¤è¤ëÌäÂê¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦¡ÒÌäÂê¡Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÂç³ØÀ°Àâ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÍ±×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×¤È¤¬ÂÐ¾È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ²È¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤Î¤Þ¤¬¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ä¡ÄÎ×¶µ¿³°Ê¸å¤Î¶µ°éÀ¯ºö¤¬¡¢ÄÌ¾ïÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤Î³µÇ°¤È¤·¤Æ¤Îneo-liberalism¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥¿¥«¥ÊÉ½µ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¡Ë¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤ä»Ô¾ì¸¶Íý¤ÎÆ³Æþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î¶¯Ä´¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇÎà»÷À¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×·¿¶áÂå²½¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡¢µ¬À©¹ñ²È¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï³«È¯¹ñ²È¡Ë¤ÎÅýÀ©¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤ò°ÕÌ£¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë
¡Öµ¬À©´ËÏÂ¡×¤ä¡Ö»Ô¾ì¸¶Íý¤ÎÆ³Æþ¡×¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î¶¯Ä´¡×¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤ÄÃì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¤Á¤¬¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤¬¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¤Î²òÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºÄêµÁ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à²þ³×°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»ã¹ñ²È¤ÎÀ®Î©¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¡Ö³«È¯¹ñ²È¡×ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀµÅýÅª¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¡×¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¡£
¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤¬¤Õ¤¯¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÍýÇ°¤Ë¤è¤ë¡ÖÈîÂç²½¤·¤¿¡×¸ø¶µ°éÍ½»»¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊ¡»ã¹ñ²È¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¸ø¶µ°é¤Ø¤ÎÍ½»»¤âÄãÎô¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²þ³×¸ÀÀâ¤¬¤½¤ì¤ò²òÂÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¡¢¤¢¤¿¤«¤âÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éºï¸º¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½âÖ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶µ°éÍ½»»¤ÎÄãÎô¤µ¤ÎÌäÂê¤È¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¤·¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÎÍýÇ°»Ë
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¸¦µæ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ê¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤Ð¥¢¥á¥ê¥«·¿¤Î¡Ë¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤¬1970Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅý¼£¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¼Â¸³¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÊÆ¤Î¥Á¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ê¤¬¤½¤Î¤È¤Àè¿Ê¹ñ·¿¤Î¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥¹¥â¡×¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡Ë¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ï¤¿¤·¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¡×¤Î²òÂÎ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÏÂè»°À¤³¦¤Ç¤³¤½¤â¤Ã¤È¤âÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀÈ¼å¤Ê¼Ò²ñÅª´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤â¤½¤â¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÌ±½°±¿Æ°¤Î·ë½¸¼´¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢NAFTA¡ÊËÌÊÆ¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1994Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÎÀè½»Ì±Ëªµ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥á¥¥·¥³¤Î¥Á¥¢¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀè½»Ì±Ëªµ¯¤³¤½¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤òÂÐ·è¤¹¤Ù¤À¤³¦Åª¡Êº£É÷¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¤Ê¡Ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹ñºÝÅªÌ±½°±¿Æ°¨¡¨¡¥ª¥ë¥¿¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó±¿Æ°¤È¤«¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹±¿Æ°¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¨¡¨¡¤«¤éÈãÈ½Åª¸¦µæ¤Þ¤Ç¤Î¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¿ÊÅ¸¤âÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡×¤ÎÍýÇ°»Ë¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤¬20À¤µª·¿¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¡×À®Î©°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¶µµÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤È19À¤µª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Î´íµ¡¤Î±²Ãæ¤Ç¤Î³×Ì¿¤ÎÂæÆ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î´íµ¡´¶¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¤Õ¤¯¤á¤¿È¿»ñËÜ¼çµÁÀªÎÏ¤Ê¤¤¤·½¤Àµ»ñËÜ¼çµÁÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅªÊ¸Ì®¤È¤½¤ÎÃÎÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦Åª¹¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿²ÄÁºÀ¤äÅ¬±þÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¤à¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¤Ê¤¼¡Ö1Æü4»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÀ¤³¦¤òÊ¤¤¦¡Ö¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¥à¥À¤ÇÌµ°ÕÌ£¤Ê»Å»ö¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ö1Æü4»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÀ¤³¦¤òÊ¤¤¦¡Ö¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
ÆÁÅç,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²£ÉÍ,
°ÖÎîº×,
¥Í¥¸