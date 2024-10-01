¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡ÄÅ·æÆÅ·²»¡¢Æ£²¬¹°¡¢¡õÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤¬29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Æ£²¬¹°¡¢¤ÈÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡õ·»¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤ÎK-POP¥é¥¤¥Ö»²Àï»Ñ
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅ·æÆÅ·²»¡£
Å·æÆ¤Ï29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ö#MAQUIA 11·î¹æ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢·»¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¿ò¹â¤Ë´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÇÛÌò¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤±Ç²è½ÐÍè¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡¢ÀÄ¶õ¹¤¬¤ë³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡õ·»¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤ÎK-POP¥é¥¤¥Ö»²Àï»Ñ
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅ·æÆÅ·²»¡£
Å·æÆ¤Ï29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ö#MAQUIA 11·î¹æ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢·»¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¿ò¹â¤Ë´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÇÛÌò¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤±Ç²è½ÐÍè¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡¢ÀÄ¶õ¹¤¬¤ë³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×