¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é£±ÉðÆâ²ÆÚö¡¡Îò»ËÅªÉÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Çµó¤²¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¡Ö10¾¡¡×¡ÖÃù¶â£´¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£³£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£¸²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£µåÃÄ¤Î¿·¿Í¤Ç¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Î´ß¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤«¤éº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¸ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£±£°¾¡¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÉðÆâ¤ÏÌî¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¬ÄêÅêµå²ó¡Ê£±£´£³²ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë£±£´£µ²ó£±¡¿£³¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£¸¤Ç¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë¼¡¤°£²¡¦£±£·¤Ç£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«±ç¸î¤òË¾¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¡Ö£±£°¾¡¡×¤È¡ÖÃù¶â£´¡×¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¡££±£²µåÃÄ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£±ÎÒ¤Ï£±£²°Ì¤Ç¡¢£µ£¹ËÜÎÝÂÇ¤â£±£±°Ì¡¢£³£´£´ÆÀÅÀ¤â£±£²°Ì¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Îò»ËÅªÉÏÂÇÀþ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£±»î¹çÅÐÈÄ¤Î¤¦¤Á£±£¶»î¹ç¡Ê£·£¶¡¦£²¡ó¡á¥ê¡¼¥°£´°Ì¡Ë¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ£³°Ê²¼¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á£±£²»î¹ç¡Ê£µ£·¡¦£±¡ó¡Ë¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£·²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ£²°Ê²¼¡Ë¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë¿ô»ú¤À¡£À©µåÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ö£Ë¡¿£Â£Â¡ÊÃ¥»°¿¶¡àÍ¿»Íµå¡Ë¡×¤â²ÃÆ£µ®¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡á£¶¡¦£°£¶¡Ë¤Ë¼¡¤°£´¡¦£¸£¶¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£µ£¹¡Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤éÍè¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«¸Ê´ÉÍý¤È¤«ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££²·å¾¡¤Æ¤ÆËÜÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÉðÆâ¤ÏÁá¤¯¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤âº¸¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿£±Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò´Þ¤á´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤Æ·ãÆ°¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£