¼«Ì±àÀÐÇËÀ¯¸¢áÃÂÀ¸Á°¤«¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¡Ä¡Ö²ò»¶È¯¸À¡×¡Ö»Ô¾ì¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡ÖÉÔ²º¿Í»ö¡×¤Î»°½Å¶ì
¡¡¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò£±Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¼óÁê¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢¶âÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤ÎÌäÂê¤Ç»Ù»ýÎ¨¤Î²¼¤¬¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Îºþ¿·¤¬ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°½Å¶ì¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£È¯¸À¤Î¥Ö¥ì¤ËÀÐÇË¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï£¹·î£³£°Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç£±£°·î£²£·Æü¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²ò»¶Æü¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤À¤¬¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î½àÈ÷¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜÆüÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÇÛÎ¸¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÁíºÛÁªÃæ¡¢¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞ¤ÈÏÀÀï¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î²ò»¶¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÏÂ¨²ò»¶¤òÁÊ¤¨¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¸·½Í¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¡¢¿·¤·¤¤ÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤·¡ÖËÜ²ñµÄ¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¡£Ìä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¡£ËÜÅö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÏÀÀï¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ø¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤Î¤Ç¤¤ë¼óÁê¤À¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â£±£±·î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¨²ò»¶¤Î·èÃÇ¤ò°Õ³°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌîÅÞµÄ°÷¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀÐÇË»á¤Î²ò»¶Êý¿Ë¤Î¥Ö¥ì¤òÈãÈ½¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î²»´îÂ¿½ÙÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë±³¤Ä¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æà¥¦¥½á¤Î£²Ê¸»ú¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ¤Ç£±£¹£±£°±ß¤â²¼Íî¡£±ß¹â¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ËÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀÐÇË»á¤¬¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨Á°¤Ë¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¶¯²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£´ßÅÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¡ØÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡Ù¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤âÂ¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î¼º¸À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ³Õ¿Í»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÞÆâ¤Ç¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾åÀ¿°ìÏº¸µ¹Ô³×Ã´ÅöÁê¤¬Ìó£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁíÌ³Áê¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Â¼¾å»á¤ÏÄ¹¤é¤¯ÅÞÆâÌîÅÞ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤ê¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹ñÂ±¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ë»ö¼ÂÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¡¢ÅÞÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëµì°ÂÇÜÇÉ¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿µÄ°÷¤òÃæ¿´¤ËÈ¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¹ñÂ±¡ÙÈ¯¸À¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÂ¼¾å»á¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¡Ø¡»¡»¤«¡©¡¡¡»¡»¤Î¼èºà¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ñÂ±È¯¸À¤òÊó¤¸¤¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼èºà¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿µ½Å¤µ¤¬º£¤â¤¢¤ì¤ÐÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¶»Ãæ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°ÅÓ¤ÏÂ¿Æñ¤À¡£