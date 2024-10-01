°ãË¡±Ä¶È¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤òÅ¦È¯ ·Ð±Ä¼Ô¤é4¿Í¤òÂáÊá Ìµµö²Ä¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤
Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤òÌµµö²Ä¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ãË¡±Ä¶È¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤òÅ¦È¯ ·Ð±Ä¼Ô¤é4¿Í¤òÂáÊá Ìµµö²Ä¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ¶è±É¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖAXIZ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼ÔÄ¹Ã«Àî½ßÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ï¤³¤È¤·2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¡¢Ìµµö²Ä¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î10Æü¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÈÆ±¤¸·úÊª¤Ë¤¢¤ë·ÏÎóÅ¹¤¬°ãË¡¤Ê»þ´Ö¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±Ä¸µ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÏÄ¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¸µ¤ÎÂåÉ½¤Ï·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê²ñ¼Ò¤ÎÌ¾µÁ¤ò°ãË¡¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£