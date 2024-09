上質な素材を使用！INORAN「Four Hydrangea」

ミュージシャン・LUNA SEAギタリストのINORAN(イノラン)は2024年9月29日に自身初となるアパレルブランド「Four Hydrangea(フォー・ハイドランジア)」を立ちあげるとともに、公式オンラインストア「THE 9 CLOSET S(ザ・ナイン・クローゼッツ)」をローンチします。

INORAN「Four Hydrangea」

1st Collectionは、本人のこだわりが詰まったレザーライダースジャケット「Track 1.(トラック・ワン)」。

使い込むほどに味わいが生まれるソフトなレザーとイタリア製のゴールドファスナーを合わせ、ファーストコレクションに相応しい唯一無二の一着が完成しました。

■「Four Hydrangea」プロダクト第一弾発売日時

2024年9月29日(日)正午

■公式オンラインストア「THE 9 CLOSET S」

URL: https://the9closets.com/

【「Four Hydrangea」ブランドコンセプト】

INORANが提案する“時代を超越する”クラシックなワードローブ。

時を超えて長く愛せる服を届けたいという哲学のもと、上質な素材を使用し、ディテールへのこだわりをプロダクトに込めたラインナップ。

ベーシックなアイテムに丁寧に向き合い、究極まで洗練させた唯一無二のコレクションを展開予定。

【レザーライダースジャケット「Track 1.」】

セミダブルのライダースジャケット。

派手な装飾を除きシンプルなデザインに仕上がっています。

ファスナーはイタリアのLAMPO社のファスナーを採用。

ゴールドのメタルパーツは全てオリジナルです。

Luxury soft vegetable tanned leatherというソフトに特化したベジタブルタンニンのレザーで通常のベジタブルタンニンでは出せないソフト感を実現。

シボ感があり、滑らかな手触りが特徴です。

価格 :税込352,000円(税抜320,000円)

受注期間:2024年9月29日(日)正午〜11月30日(土)23時59分

お渡し :2025年5〜6月中のお届け。

【「THE 9 CLOSET S」コンセプト】

「Four Hydrangea」およびINORANの感性でセレクトした商品を取り扱うオンラインセレクトショップ。

普段使いから特別な日まで、日常の様々なシーンに寄り添うクローゼットをコンセプトに、ファッションだけでなくINORANが“今一番気になっている”ライフスタイルアイテムを販売します。

THE 9 CLOSET Sの扉を開けるたびに心が弾む…そんな特別な瞬間の連続が、みなさまの人生に潤いと輝きをもたらすと信じて。

【ブランドプロデューサーINORANコメント】

人生という「旅」を通して得たインスピレーションをブランドに反映しました。

新たな景色は心を豊かにしてくれる。

“新しいモノ”に出会うことで毎日が潤い、人生をもっと愛せるようにという願いも込めています。

【INORAN(イノラン)】

LUNA SEAのギタリストとして、1989年より活動を開始、1992年メジャー・デビュー。

LUNA SEA独自のツイン・ギター・スタイルは、後年のギタリストに大きな影響を与え、代名詞ともなっているアルペジオ奏法を始めとする唯一無二のスタイルは、多方面から評価を受けている。

1997年に1stシングル「想」を発表しスタートさせたソロ・アーティストとしての活動は、25年を超えるキャリアとなり、これまでに計15枚のオリジナル・アルバムを発表。

ロックからエレクトロミュージックまで、ジャンルにとらわれない柔軟な音楽性と唯一無二のセンスから生み出されるサウンドは、LUNA SEAファンにとどまらず幅広く評価を得ている。

2005年にRYUICHI(LUNA SEA)、H.Hayamaと共に結成したTourbillon(トゥールビヨン)、2012年にFEEDERのベーシストTAKA HIROSEらと結成した多国籍バンドMuddy Apesと、ソロ活動以外にも多岐にわたるプロジェクトで精力的に活動を展開している。

2010年、フェンダー社とのエンドースメント契約を締結し、これまでに多くのシグネチャーモデルを発売。

「テキーラマエストロ」の資格を持ち、2015年・2016年には、自身がプロデュースする限定ボトル「PATRONバレルセレクト INORANボトル」を発売。

2017年には「テキーラPR大使」にも任命されている。

