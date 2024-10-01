¿ùÎÉÂÀÏº¡Ö¶ìÏ«¤¬±ÉÍÜ¡×¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×·ÝÇ½³èÆ°£¶£°Ç¯¡¦Ê¡»ã³èÆ°£¶£µÇ¯¡Ö´¶¼Õ¤Î±ã¡×¤ÇÀÀ¤¦
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê£¸£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö·ÝÇ½³èÆ°£¶£°Ç¯¡¦Ê¡»ã³èÆ°£¶£µÇ¯¡¡»±¼÷¤Î½Ë¤¤¡Ø´¶¼Õ¤Î±ã¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê£·£µ¡Ë¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£È£É£Ò£Ï¡Ê£µ£µ¡Ë¤éÀ¯³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤É¤«¤é£µ£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤È¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÌ¾Í¥¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸æÁâ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¤Î²È¤ÏÉÏË³¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡£¿Æ¤Ë³Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ìÏ«¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£°ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÈ¼«¤Ë·Ý¤òËá¤¡¢¡Ö±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡×¡Ö¿·¸ÞÊáÊªÄ¢¡×¤Ê¤É¤Î»þÂå·à¤Ë¼ç±é¡£¤¿¤¿¤¾å¤²¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ÈÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Ê¬´ôÅÀ¤Ï£´£°ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¡£¡Ö»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤Ï·ÝÆ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢£±¤Ä¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¡»ã³èÆ°¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢²ÎÍØ³Ø±¡¤ÎÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢£±£µºÐ¤«¤é·ºÌ³½ê°ÖÌä¤òÂ³¤±¡¢£¶£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¡»ã³èÆ°¤Ë½¾»ö¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏË¡Ì³¾ÊÆÃÊÌ¶ºÀµ´Æ¤ò±Êµ×°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÍè¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤À³Ê¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¡Ë¡¢¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê£±£±Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â¶âÂô»ÔÆâ¡¢¼·Èø»ÔÆâ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£´£°²¯±ß°Ê¾å¤â¤Î»äºâ¤òÅê¤¸¡¢¹ñÆâ³°¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¡ÖÇäÌ¾¡×¡Öµ¶Á±¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡£µ¶Á±¤ÇÇäÌ¾¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢´óÉÕ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ê¡»ã³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÊ¡»ã²È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ê¡»ã¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö¤¹¤¤ÞÉ÷¡×¤ä¡Ö¿ÀÍÍ¤Ø¤Î¼ê»æ¡×¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö²Ö¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¡¢ºÊ¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡Ê£¶£²¡Ë¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö£á£î£ç£å£ì¡½Å·»È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤Ê¤É£¶¶Ê¤òÇ®¾§¡££±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£²£µÇ¯¤Î¶äº§¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¸àÂå¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£²»þ´ÖÈ¾¤Î±ã¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÍß¤ä´ë¶È¤ÎÍß¡£Íß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀïÁè¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀïÁè¤«¡£¿Í¤Ï¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¿Í¤´¤È¤Ê¤Î¤«¡£Â¾¹ñ¤Î¤³¤È¤«¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡ÊÃ¯¤·¤â¤¬¡Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ê¼´ï¤òºî¤Ã¤Æ¡¢³«È¯¤·¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶â»ý¤Á¤Ç¤âÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢Ì¿¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤½¤ÎÆ»¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿®¾ò¤ÈµÕ¹Ô¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÍ«¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ê¡áÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡Ë¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££¸£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢£¹£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»×¤¤¤À¤±¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¶«¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ù¡£¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¿ùÎÉÂÀÏº¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿´·ì¤òÃí¤°¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê²ÃÌÐ¡¡¿ÂÀÏº¡Ë
¡¡¡»¡Ä¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤Ï¡ÖÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Î»þ¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡¢¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤ÎËÐÌÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬½ÓÇî¸µ´´»öÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¿ù¤µ¤ó¤Î¿´¿ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¹Âç¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Í§¿Í¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡½ÐÀÊ¤·¤¿¼ç¤Ê·ÝÇ½¿Í¡¡ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡¢¤¤¤Ç¤Ï¤¯¡¢´äËÜ¸ø¿å¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¡¢ÂçÀÐ¤Þ¤É¤«¡¢·ËºÍ²ì¡¢¶â¸¶ÄâÇÏÀ¸¡¢¸¹Å¯Ìé¡¢¾®¶¶·úÂÀ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ÄÇÌ¾º´Àé»Ò¡¢ÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¡¢ÅçÄÅ±Ù»Ò¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢À¥Àî±Í»Ò¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Â¿´ôÀîÉñ»Ò¡¢ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¢¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢ÆóµÜ¤µ¤è»Ò¡¢ÌîÂ¼Ãé¹¨¡¢Åª¾ì¹À»Ê¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢£Í£Á£Ø¡¢¤ß¤º¤Éñ¡¢¿å¿¹±ÑÉ×¡¢»³ÀîË¡¢»³ºêÎçÆà¡¢»³ÅÄ½ãÂç¡¢»³ËÜ¾ùÆó¡¢µÈ¸¶Ä«ÇÏ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë