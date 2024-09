Hey! Say! JUMPの最新シングル「UMP」(ユーエムピー)が、初週21.7万枚を売り上げ、10月1日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。これで、2007年11月26日付のデビューシングル【※1】「Ultra Music Power」から34作連続のシングル1位獲得となり、歴代2位の記録を持つ「デビュー(1st)からのシングル連続1位獲得作品数」【※1】【※2】を34作に更新した。また、「シングル1位獲得連続年数」【※3】も更新し、15年連続となった。

本作は、前作「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」から1年4ヶ月ぶりのリリースとなるHey! Say! JUMPの最新シングル。グループとしての新たな代表曲となる作品を届けたいという想いのもと企画された。ダイナミックなメロディーに、作詞はバンド・sumikaの片岡健太が担当しており、Hey! Say! JUMPの想いが詰め込まれた作品となっている。なお、カップリング曲として収録される「NERD」は、メンバー・高木雄也(※高=はしごだか)が出演するドラマ『怖れ』(CBCテレビ)のエンディング曲となっている。【※1】「デビューシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く【※2】「デビュー(1st)シングルからの連続1位獲得作品数」記録/1位:KinKi Kids(47作)、2位:Hey! Say! JUMP(34作)【※3】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠<クレジット:オリコン調べ(2024年10月7日付:集計期間:2024年9月23日〜29日)>