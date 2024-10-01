ボーンマスvsサウサンプトン スタメン発表
[9.30 プレミアリーグ第6節](バイタリティ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 37 マックス・アーロンズ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス スコット
FW 17 ルイス・シニステラ
FW 19 ジャスティン・クライファート
FW 26 エネス・ウナル
監督
Tommy Elphick
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 22 マックスウェル・コルネ
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 37 マックス・アーロンズ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス スコット
FW 17 ルイス・シニステラ
FW 19 ジャスティン・クライファート
FW 26 エネス・ウナル
監督
Tommy Elphick
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 22 マックスウェル・コルネ
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります