[9.30 プレミアリーグ第6節](バイタリティ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 4 ルイス・クック

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 11 ダンゴ・ワッタラ

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 22 フリアン・アラウホ

DF 37 マックス・アーロンズ

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス スコット

FW 17 ルイス・シニステラ

FW 19 ジャスティン・クライファート

FW 26 エネス・ウナル

監督

Tommy Elphick

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス

DF 16 菅原由勢

DF 21 チャーリー・テイラー

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 22 マックスウェル・コルネ

MF 24 ライアン・フレイザー

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 33 タイラー・ディブリング

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 7 ジョー・アリボ

MF 10 アダム・ララーナ

FW 9 アダム・アームストロング

FW 11 ロス・スチュワート

FW 17 ベン・ブレアトン

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 32 ポール・オヌアチュ

監督

マーティンラッセル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります