赤果肉リンゴのシードル！国分首都圏「サダハルアオキ SAYA2023」

国分首都圏が、SAJ、丹波ワインと共同開発し、2024年4月に発売したシードル「サダハルアオキ SAYA2023」が、「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2024」で銀賞を受賞、「JAPAN CIDER AWARDS 2024」のテイスト部門で二つ星を受賞しました。

国分首都圏 赤果肉リンゴのシードル「サダハルアオキ SAYA2023」

1. 受賞概要

(1)INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE(インターナショナル・シードル・チャレンジ)について

イギリスに事務局を置く、Agile Media Ltdが主催する国際的なシードルの品評会です。

「サダハルアオキ SAYA2023」は、「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2024」において、銀賞を受賞し、ローズゴールド色、ほどよい甘さと酸味のバランスが良いとの評価を受けました。

受賞数は以下の通りです。

※「サダハルアオキ SAYA2023」を含む

・最高チャンピオン 1アイテム

・トロフィー 5アイテム

・金賞 2アイテム

・銀賞 33アイテム

・銅賞 71アイテム

(2) JAPAN CIDER AWARDS(ジャパン・シードル・アワード)について

一般社団法人日本シードルマスター協会が主催、日本国内の生活者の嗜好に適合したシードルを評価・選定することを目的とし、日本におけるシードルのさらなる普及を目指しています。

「サダハルアオキ SAYA2023」は、「JAPAN CIDER AWARDS 2024」のテイスト部門で二つ星を受賞し、酸味、炭酸、タンニンのバランスがとても良いとの評価。

日本産モダンサイダーのカテゴリーにおける受賞数は以下の通りです。

・三つ星 2アイテム

・二つ星 16アイテム

・一つ星 5アイテム

2. 商品特長

フランスで高く評価され、世界で最も注目されているパティシエの一人である青木 定治氏は、赤果肉リンゴの美味しさに着目。

希少な赤果肉リンゴ100%を使用した、これまでにないシードルを造りたいという想いを形にしました。

リンゴの産地選定、原料確保から製造、ビン詰めまで、3者で協業し、3年の歳月をかけて開発しました。

希少な長野県産の赤果肉リンゴ4種のみを使用(なかののきらめき、キルトピンク、なかの真紅、冬彩華)。

フレッシュでフルーティーな香り、しっかりとした酸味と厚みのある甘みが特長のロゼシードルです。

幅広い食事シーンにあわせることができ、スイーツとのマリアージュもおすすめです。

商品名に、青木 定治氏の愛娘の名を冠するとともに、ラベルには「Sadaharu AOKI」のロゴを入れました。

3. 商品概要

商品名 :サダハルアオキ SAYA2023(数量限定発売)

アルコール分:7%

内容量 :500ml

品目 :果実酒発泡性(1)

原材料 :りんご(長野県産)、炭酸、酸化防止剤

希望小売価格:2,600円(税別)

4. 発売日

2024年4月26日(金)

5. 主な販売先

酒類専門店「EXIVIN(エクシヴァン)」(西武池袋本店、西武所沢S.C.店、千葉そごう店、そごう大宮店)、全国の百貨店、スーパーのほか、下記サイトでも販売中です。

6.青木 定治氏プロフィール

1968年、名古屋市生まれ。

パリを拠点に活躍し、いま世界で最も注目されているパティシエの一人。

フランス最優秀パティシエへの選出、パリ市庁賞受賞など、多くの受賞歴を持つ。

2018年「C.C.C.」※によるショコラ品評会で、5年連続最高位、8年連続の受賞。

現在パリに5店舗、日本に9店舗を構える。

「お菓子を通して人を喜ばせること」を信条としている。

※C.C.C.:「Club des Croqueurs de Chocolat」の略で、フランスにおける、権威あるショコラ愛好家の団体。

