長野県出身のプロトランペット奏者達集結！トランペットとオルガンの響き

長野県出身のプロトランペット奏者と、松本市音楽文化ホールのパイプオルガンによるコンサート「トランペットとオルガンの響き」は、2024年11月9日(土)に第10回目となるコンサートを開催します。

今回のコンサートを成功させ、来年以降の継続的な開催をするために、9月14日(土)よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてクラウドファンディングを開始しました。

「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/790618/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

トランペットとオルガンの響き

■当団体の特徴

*メンバーが長野県出身で第一線で活躍するプロトランペット奏者

メンバー全員が長野県出身、東京の一流音大を卒業後、日本の音楽シーンの最前線で活躍するプロトランペット奏者です。

これだけのメンバーが集まるコンサートは東京でもなかなかありません。

*出身地への貢献

コンサート時に地元の高校生との共演曲を設けたり、コンサート開催後に出演者による講習会を開催するなど教育活動にも力を入れてきました。

近年では共演者、受講者の中から、音楽家を志したり、新メンバーとして加入する者も出てくるなど、活動の成果が着実に実を結びつつあります。

■リターンについて(価格は税込み)

5,000円 :ご招待席でご鑑賞いただけるチケットを進呈

8,000円 :井上百貨店協賛による「信州松本カリーギフト」

10,000円:井上百貨店協賛による「信州お土産セット」

etc.

※各リターン、プログラムへのお名前の記載、お礼のメッセージ等もあり。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 「トランペットとオルガンの響きX」を成功させ、

今後も継続的に開催していきたい!

期間 : 2024年9月14日(土)09:00〜10月27日(日)23:59

URL : https://camp-fire.jp/projects/790618/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■「トランペットとオルガンの響きX」詳細

日時 :2024年11月9日(土)13:30開演

会場 :松本市音楽文化ホール ザ・ハーモニーホール

曲目 :ヤナーチェク/シンフォニエッタより

G.ヴェルディ/歌劇「アイーダ」より「凱旋行進曲」

(地元中高生及び一般の方々との共演)

G.F.ヘンデル/「メサイヤ」より(ソロトランペット:北村源三)

etc.

出演者:北村源三(客演/元NHK交響楽団首席奏者)

奥村晶(東御市出身)、竹内信(長野市出身)、

民谷和大(松本市出身)、萩原千穂(松本市出身)、

平田昇(松本市出身)、丸山研也(賛助)、

依田泰幸(塩尻市出身)、蓬田奈津美(東御市出身)、

若林万里子(長野市出身)、冨田真希(オルガン)

入場料:一般4,000円、高校生以下2,000円

