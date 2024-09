ガンダム情報や臨海副都心エリアの観光情報の英語マップも配布！TOKYO GUNDAM FESTIVAL

「TOKYO ガンダムプロジェクト 2024」実行委員会は、2024年10月5日(土)〜約2か月間の週末および祭日に、高校生による「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」をダイバーシティ東京 プラザにて開催します。

具体的には、「English Guide」と「High School Performance」の二つのプログラムで構成されており、高校生によるボランティア英語観光ガイドと部活動パフォーマンスで、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます。

TOKYO GUNDAM FESTIVAL

「TOKYO ガンダムプロジェクト 2024」実行委員会は、2024年10月5日(土)〜約2か月間の週末および祭日に、高校生による「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」をダイバーシティ東京 プラザにて開催。

具体的には、「English Guide」と「High School Performance」の二つのプログラムで構成されており、高校生によるボランティア英語観光ガイドと部活動パフォーマンスで、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます。

<English Guide>

英語観光ガイドを実施するにあたり、参加高校生は、東京都の体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY(TGG)」において、英語学習プログラムを体験しました。

そして、そこでの体験をもとに、高校生が実物大ユニコーンガンダム立像周辺に訪れる外国人観光客に対して、オリジナル英語MAPを使いながら、ガンダムの説明や、臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介します。

当プログラムには10校、90名が参加予定です。

実施日 :10月5日(土)、6日(日)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)

11月2日(土)、3日(日祝)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日)、16日(土)

17日(日)、23日(土祝)、24日(日)、12月7日(土)、8日(日)

実施時間 :各日13:00〜16:00

実施場所 :ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

実物大ユニコーンガンダム立像周辺

参加高校 :市川中学校・高等学校/かえつ有明中・高等学校

共立女子中学高等学校/淑徳中学校・淑徳高等学校

順天中学校・順天高等学校/東京都立国際高等学校

東京都立文京高等学校/東京都立向丘高等学校

広尾学園中学校高等学校/宝仙学園中学校・高等学校

公式サイト:TOP|TOKYO GUNDAM PROJECT( https://tokyo-gundam-project.jp/)

※実施日時は、予定です。

<High School Performance>

同タイミングにて、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場の実物大ユニコーンガンダム立像近くで、高校生たちが主役となり、チアリーディング、和太鼓、書道パフォーマンス、武道など日頃の部活動を披露します。

活気あふれるパフォーマンスを堪能できます。

実施日 :10月20日(日)、26日(土)、27日(日)

11月9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)

実施時間 :各日13:00〜16:00 ※予定

実施場所 :ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

実物大ユニコーンガンダム立像周辺

参加高校 :東京都立国際高等学校(チアリーディング部)

富士見丘中学高等学校(書道部/少林寺拳法部/ダンス部/バトン部)

羽田国際高等学校(チアリーディング部)

東京実業高等学校(マーチングバンド部)

東京都立青梅総合高等学校(和太鼓部)

日本女子体育大学附属二階堂高等学校(チアリーディング部)

宝仙学園中学校・高等学校(ダンス部)

公式サイト:TOP|TOKYO GUNDAM PROJECT( https://tokyo-gundam-project.jp/)

※実施日時は、予定です。

詳細は、公式サイトにて確認してください

※スケジュールは予告なく変更する場合があります

【ガンダムスタンプラリー2024(GUNDAM STAMP RALLY2024)】

同タイミングにて、実物大ユニコーンガンダム立像周辺のみならず、臨海副都心のスポットを回遊して、実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアルを完成させる重ね捺しスタンプラリーを実施中です。

国内外の観光客を含め誰もがその場で気軽に参加できる企画です。

完成者には、抽選で豪華景品が当たります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ガンダム情報や臨海副都心エリアの観光情報の英語マップも配布!TOKYO GUNDAM FESTIVAL appeared first on Dtimes.