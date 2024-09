親子で学ぶ・チャレンジする！北海道観光機構「旅育ワークショップ型バスツアー」

公益社団法人北海道観光機構は、家族で子どもと一緒に旅の計画から旅の中での様々な体験を通して子どもの自主性や心身の成長を促すことを目的として、北海道在住の小学1〜6年生とその保護者を対象に楽しみながら子どもが成長する「旅育ワークショップ型バスツアー」を全2回開催します。

公益社団法人北海道観光機構「旅育ワークショップ型バスツアー」

1. コース・開催日

11月9日(土)・10日(日)

「チョコレート工場と小樽体験コース」

ロイズカカオ&チョコレートタウン+小樽堺町通り商店街

2. 参加資格

北海道在住の小学1〜6年生と保護者

3. 募集人数

各日 親子ペア20組40名

4. 参加方法

参加申込特設WEBページ

https://welcome.visit-hokkaido.jp/ja/oubo/

5. 参加費

無料(「飲食代」や「親子での旅育の実践」に係る費用、ご自宅から札幌駅までの交通費等については自己負担となります。)

6. 募集締切

2024年10月18日(金)17時まで

※応募者多数の場合は抽選となります。

参加者には10月21日(月)までに連絡します。

7. 開催内容・旅育アドバイザー他

(1) 事前学習

保護者様に、旅育バスツアーガイダンス(オンライン開催)を受講いただき、旅で子どもの成長を促すコツや「旅育」の心得、バスツアーの参加準備についてガイダンスします。

(2) 当日

1 バス内での子ども中心のワークショップ実施

2 目的施設での子ども中心の体験活動

3 事前学習で計画した親子での旅の実行 など

(3) 旅育アドバイザー(バスツアーに同行します)

北海道観光大使・札幌観光大使 三好さやか(みよしさやか)氏

食・観光・文化を中心に北海道情報を発信している北海道内でNo.1のフォロワー数を保有するインフルエンサー(@insta.sayaka)。

11歳・9歳・3歳の3人のお子さんを持つ子育て中のママで、旅で子どもの成長を促す「旅育」を数多く実践している。

旅育アドバイザー/三好さやか氏

(4) 後援

札幌市教育委員会、江別市教育委員会

(5)主催

公益社団法人 北海道観光機構

