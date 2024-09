【レゴ ボタニカル ポインセチア】10月1日 発売価格:7,580円【レゴ ボタニカル クリスマスリース】10月1日 発売価格:14,980円

レゴジャパンは、「大人レゴ」シリーズより「レゴ ボタニカル ポインセチア」と「レゴ ボタニカル クリスマスリース」を10月1日に発売する。価格は「ポインセチア」が7,580円、「クリスマスリース」が14,980円。

「レゴ ボタニカル ポインセチア」は、赤く染まった花のつぼみ中心部分に黄色の花序が鎮座し、緑の葉とのコントラストが美しい代表的なポインセチア“イタリアンレッドグランデ”を再現したレゴセット。ホリデーシーズンならではの植物を608ピースのレゴブロックで作り上げることができる。

また、「レゴ ボタニカル クリスマスリース」は、緑豊かなもみの木のベースに、赤・青・白のベリー、オレンジの輪切り、シナモン、松ぼっくりをあしらったリースを再現できるレゴセット。付属の4つの壁掛けループを使用するとガーランドに組み替えることもできる。

レゴ ボタニカル ポインセチア

価格:7,580円

ピース数:608個

製品番号:10370

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約21x22x17cm(高さ×幅×奥行)

レゴ ボタニカル クリスマスリース

価格:14,980円

ピース数:1,194個

製品番号:10340

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約7x37x37cm(高さ×長さ×幅)

(C) LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

※発売日は流通により前後する場合があります。