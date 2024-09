10月より放送開始となる2024年の秋アニメには、「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」や「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」に「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」といった人気シリーズの続編や外伝が多数ラインナップされている。

他にも、「ダンダダン」や「夏目友人帳 漆」、「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」に「らんま1/2」といったアニメも放送される。

本稿では、そんな「秋アニメ2024」から注目作を21本ピックアップし放送日順にまとめていく。

【目次】

■10月2日「リゼロ」「新テニU17W杯」

■10月3日「ダンダダン」「るろうに剣心」

■10月4日「GGO」「ダンまち」「シャニアニ」

■10月5日「BLEACH」「ブルーロック」「チ球の運動について」「青エク」「らんま1/2」

■10月6日「七つの大罪」「ラブライブ!」「MFゴースト」

■10月7日「鴨乃橋ロン」「夏目友人帳」

■10月13日「シャンフロ」

■10月14日「ありふれた」

■10月17日「ガンダム」





10月2日

「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

・放送開始日:10月2日より

・放送局:TOKYO MX、AT-Xほか

・最速配信:ABEMA・dアニメストアにて地上波先行配信

□「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」のページ

【TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd season メインPV第2弾 | 10月2日(水)より第1話90分拡大SPにて放送開始】【「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」あらすじ】

襲い来るエルザたちの猛攻を退け、大兎との戦いでベアトリスとの契約を果たした「聖域」の解放から1年が過ぎた。

王選に臨むエミリア陣営は一致団結、充実した日々を送っていたナツキ・スバルだったが、平穏は使者によって届けられた一枚の書状によって終わりを告げる。

それは王選候補者の一人、アナスタシアがエミリアへ宛てたルグニカの五大都市に数えられる水門都市プリステラへの招待状だった。

招待を受け、プリステラへ向かうスバルたち一行を待っていたのは様々な再会。

一つは意外な、一つは意図せぬ、そして一つは来るべき。水面下で蠢く悪意の胎動と降りかかる未曾有の危機。

少年は再び過酷な運命に立ち向かう。

「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL」

(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

・放送開始日:10月2日より毎週水曜24時~

・放送局:テレ東ほか

・最速配信:U-NEXT、Lemino、アニメタイムズ、dアニメストアにて10月2日より毎週水曜24時30分~

□「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL」のページ

【TVアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』PV | 2024年10月2日(水)放送開始!】【「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL」あらすじ】

『新テニスの王子様 U-17 WORLDCUP』シリーズ第2弾!

戦いの舞台は準決勝へと移る!!

U-17 WORLDCUP(アンダーセブンティーンワールドカップ)――強豪国フランスとの戦いを制したリョーマたち日本代表は、準決勝への進出を果たす。

準決勝の相手は、プロテニスプレイヤー、ボルクを筆頭とする世界No.1の最強チーム・ドイツ。

そしてドイツには、かつて合宿で苦楽を共にした手塚も代表入りしている。

圧倒的な力を誇るドイツを相手に、日本代表チームの面々は己を高め進化を目指す!

日本vsドイツ――激闘の幕が開ける!





10月3日

「ダンダダン」

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

・放送開始日:10月3日より毎週木曜24時26分~

・放送局:MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠

・最速配信:各配信サイトにて10月3日25時~順次配信開始 毎週木曜日25時~

□「ダンダダン」のページ

【TVアニメ「ダンダダン」第3弾PV|24.10.3放送開始】【「ダンダダン」あらすじ】

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ<綾瀬桃>と、同級生でオカルトマニアのオカルン<高倉健>。

モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。

互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。

そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。

窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む!運命の恋も始まる!?

オカルティックバトル&青春物語、開幕!

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」

(C)和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」製作委員会

・放送開始日:10月3日より毎週木曜24時55分~

・放送局:フジテレビ“ノイタミナ”ほか

・最速配信:Amazonプライム・ビデオにて10月4日より毎週金曜12時~

□「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」のページ

【TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」第2期第3弾PV】【「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」あらすじ】

幕末の動乱期に“人斬り抜刀斎”と恐れられた維新志士・緋村剣心は、逆刃刀を手に不殺を誓い、流浪人として新しい時代を生きていた。

明治十一年五月十四日、“維新三傑”大久保利通が暗殺される。

時代を再び動かす事件の背後には、明治政府転覆を企てる志々雄真実の暗躍があった。

剣心は“人斬り抜刀斎”の後継者でもあった志々雄を止めるため、神谷薫に別れを告げ京都へ旅立つ。

薫たちとの別れ、そして新たな出会い

さらには、志々雄一派との戦い

己の因縁と不殺の誓いとの間で揺れる剣心

幾多の想いが集う明治剣客浪漫譚、第二章開幕――!





10月4日

「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」

(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

・放送開始日:10月4日より毎週金曜24時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAにて地上波同時・単独最速配信 毎週金曜24時~

□「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」のページ

【アニメ『SAO オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ』ティザーPV|10月放送START!】【「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」あらすじ】

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』。

本作は、全世界累計発行部数3,000万部突破『ソードアート・オンライン』から生まれた物語。原作・時雨沢恵一とキャラクター原案・黒星紅白が描く、“もう一つのSAO”である。

舞台は、鉛弾が飛び交い硝煙けぶるVRMMO(仮想現実大規模多人数同時参加型オンラインゲーム)《ガンゲイル・オンライン》。長身がコンプレックスで、小さなもう一人の自分を手に入れるためにVRゲーム空間へ降り立った小比類巻香蓮こと《レン》が愛銃《P90》を携え、チーム対抗デスマッチ《スクワッド・ジャム》へと挑む。

2018年4月より放送を開始したTVアニメ第1期では少女たちが繰り広げる迫力のガンアクションが話題となり、国内と海外で大きな反響を呼んだ。

そして2024年10月より、TVアニメ第2期の放送が決定。突如アナウンスされた新たなチーム対抗デスマッチ大会に、レン、エム、フカ次郎、ピトフーイの最強チーム《LPFM》が参戦する。優勝候補筆頭と目される彼らを待ち受けるのは、“時間経過とともに海へ沈むフィールド“ “MAP中央に潜む【UNKNOWN】エリア“ “無名チームの結託” という過酷な状況だった。さらに、全プレイヤーに驚愕の特別ルールが告げられる――

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会

・放送開始日:10月4日より毎週金曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAにて地上波1日先行配信

□「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」のページ

【『ダンまちⅤ 豊穣の女神篇』PV第2弾~女神祭の幕開け~ / DANMACHI S5 Goddess of Fertility Arc Second Official Trailer】【「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」あらすじ】

女神祭――迷宮都市オラリオが活況に包まれる、実りの祝祭。

豊穣を象徴する女神たちは祭壇に奉られ、その中にはあの『美の女神』の姿も。

ダンジョン深層という死地から生還を果たし、日常を取り戻したベル・クラネルもまた、女神祭の賑わいを楽しむはずだった……

――とある酒場の娘から一通の手紙が届くまでは。

『ベルさんへ 今度の女神祭、二人だけでデートしてください。 シルより』

都市の片隅、小さな酒場で固まった、少女のたったひとつの決意が、少年と迷宮都市を狂わせていく。

そして、『最強』を標榜する『強靭な勇士(エインヘリヤル)』達が今、動き出す。

これは、少年が歩み、少女が望む――【眷族の物語(ファミリア・ミィス)】――

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・放送開始日:10月4日より毎週金曜25時23分~

・放送局:テレ東ほか

・最速配信:ニコニコチャンネルにて毎週金曜25時53分~

□「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」のページ

【【シャニアニ2nd】アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」劇場本予告【アイドルマスター】】【「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」あらすじ】

光を目指し、一歩を踏み出した“翼”たち――。

アイドルへの憧れ。求める願い。手を伸ばしたい夢。

様々な思いを胸に、283プロダクションに新たなユニットが加わる。

完璧なパフォーマンスを目指すストレイライト。

幼馴染4人の絆で結ばれたノクチル。

2つのユニットが巻き起こす波紋が、お互いの道を照らし出す輝きとなっていく。

そこに広がるのは可能性という名の未来。

“翼”たちが踏み出す新たな一歩。羽ばたく先を決めるのは――





10月5日

「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

・放送開始日:10月5日より毎週土曜23時~

・放送局:テレ東系列ほか

・最速配信:各配信サイトにて10月6日12時より順次配信開始 毎週日曜12時~

□「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」のページ

【TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』PV第4弾|2024年10月テレ東系列ほかにて第3クール放送開始】【「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」あらすじ】

三界の存亡を賭けた戦いに、流れるのは血か涙か──

《見えざる帝国(ヴァンデンライヒ)》の第二次侵攻により《影の領域(シャッテン・ベライヒ)》へと変貌した瀞霊廷で、死神と滅却師(クインシー)の戦いは続く。

奪われた卍解を取り戻し、反撃の狼煙を上げた護廷十三隊は、次々と星十字騎士団(シュテルンリッター)の聖章騎士(ヴェルトリッヒ)たちを撃破していく。

そんな中、霊王宮での修業を終えて、新たな力を得た阿散井恋次、朽木ルキア、そして──黒崎一護が瀞霊廷に帰還する。

再びユーハバッハに挑まんとする一護の前に立ちはだかったのは石田雨竜。

引き絞った弓を向ける友の真意を問う一護に、雨竜が返したのは訣別の矢であった。

ユーハバッハは雨竜と親衛隊を引き連れて遮魂膜を突破。遂に戦いの舞台は、不可侵の神域・霊王宮へと移る。

不遜な侵入者を迎え撃つ王属特務・零番隊の五人。

その驚異的な力の前に、ユーハバッハも親衛隊も敗れ去ったかに見えたが……

真の戦い、真の絶望は今まさに始まらんとしていた。

死神と滅却師、一護と雨竜、信念と決意──決して相容れぬ光と影は、紺碧の天空に相剋する。

「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

・放送開始日:10月5日より毎週土曜23時30分~

・放送局:テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠

・最速配信:各配信サイトにて10月5日0時30分~順次配信開始 毎週土曜0時30分~

□「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」のページ

【TVアニメ『ブルーロック』第2期 第1弾PV|10月5日(土)より放送スタート!】【「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」あらすじ】

日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、

日本フットボール連合は“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトを立ち上げる。

プロジェクトに招待されたのは300人の高校生。

しかも全員FW(フォワード)。

脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、

選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。

時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て、

過酷なセレクションを生き残ったのは35人。

エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越えた彼らは、

“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトの存続を賭けて、

U-20日本代表との史上最もイカれた大一番(ビッグマッチ)へと挑む!

「チ。 ―地球の運動について―」

(C)魚豊/小学館/チ。 ー地球の運動についてー製作委員会

・放送開始日:10月5日より毎週土曜23時45分~

・放送局:NHK総合テレビ

・最速配信:各話放送終了後にNetflixで世界配信、ABEMAで無料配信

□「チ。 ―地球の運動について―」のページ

【アニメ『チ。 ―地球の運動について―』本PV】【「チ。 ―地球の運動について―」あらすじ】

15世紀のヨーロッパ某国。飛び級で大学への進学を認められた神童・ラファウ。

彼は周囲の期待に応え、当時最も重要とされていた神学を専攻すると宣言。

が、以前から熱心に打ち込んでいる天文への情熱は捨てられずにいた。

ある日、彼はフベルトという謎めいた学者と出会う。

異端思想に基づく禁忌に触れたため拷問を受け、投獄されていたというフベルト。

彼が研究していたのは、宇宙に関する衝撃的な「ある仮説」だった――。

「青の祓魔師 雪ノ果篇」

(C)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会

・放送開始日:10月5日より毎週土曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:U-NEXT、Hulu、dアニメストア、アニメ放題にて10月5日より毎週土曜25時~

□「青の祓魔師 雪ノ果篇」のページ

【TVアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』ティザーPV第2弾|2024年10月放送】【「青の祓魔師 雪ノ果篇」あらすじ】

人間の住む「物質界(アッシャー)」 と悪魔が住む「虚無界(ゲヘナ)」。

本来は干渉することすらできない二つの次元だが、

悪魔はあらゆる物質に憑依し、物質界に干渉していた。

しかし人間の中には、そんな悪魔を祓う「祓魔師(エクソシスト)」が存在した――

集英社「ジャンプSQ.」にて2009年に連載を開始し、

累計発行部数は2,500万部を超える加藤和恵の大人気コミック「青の祓魔師」。

「青の祓魔師」アニメプロジェクトは、2011年、

TVシリーズ『青の祓魔師』から始まった。

原作の物語にアニメオリジナル要素を織り交ぜ、

翌2012年には、このTVシリーズに続く物語『青の祓魔師 劇場版』を公開。

2017年1月放送のTVシリーズ第2作目『青の祓魔師 京都不浄王篇』では、

原作5巻からの「京都・不浄王篇」をアニメーション化。

2024年1月放送の『青の祓魔師 島根啓明結社篇』では、

原作10巻からの「学園・七不思議篇」「島根・秘密結社篇」をアニメーション化した。

そして2024年10月より、「島根啓明結社篇」に続く

新たなTVシリーズが2作連続で放送決定。

運命と対峙する霧隠シュラのエピソードや、正十字騎士團の闇が浮かび上がる「雪ノ果篇」。

奥村燐・雪男の出生の秘密――〝青い夜〟の真実に迫る「終夜篇」。

物語はいよいよ「青の祓魔師」の核心を暴き出す――

「らんま1/2」

(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

・放送開始日:10月5日より毎週土曜24時55分~

・放送局:日本テレビ系

・最速配信:Netflixにて放送直後より独占配信

□「らんま1/2」のページ

【TV アニメ「らんま 1/2」第 1 弾 PV / Ranma1/2 Trailer 1】【「らんま1/2」あらすじ】

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが……。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた!?

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕!





10月6日

「七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期」

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

・放送開始日:10月6日より毎週日曜16時30分~

・放送局:TBS系全国28局ネット

・最速配信:Netflix、Lemino、アニメタイムズにて10月6日より毎週日曜17時~

□「七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期」のページ

【TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期 メインPV/Four Knights of the Apocalypse 2nd Season|Main Trailer】【「七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期」あらすじ】

果て無き世界へ、大いなる運命へ、飛び込め――

数々の困難を乗り越え、ついに旅の目的地である

リオネス王国へ到着したパーシバル達。

リオネス国王で〈七つの大罪〉であるメリオダスから

世界で起こっている惨状とアーサーの目的を聞かされたパーシバルは

仲間たちと共に打倒アーサーを決意する。

そしてついに揃う〈黙示録の四騎士〉たち。

しかし、新たな追手と“混沌の王”アーサーが彼らの前に姿を現す!

全世界待望の痛快冒険ファンタジー第2章、開幕!

「ラブライブ!スーパースター!! 第3期」

(C)2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

・放送開始日:10月6日より毎週日曜17時~

・放送局:NHK Eテレ

・最速配信:ABEMA、Hulu、U-NEXT、DMM TV他にて配信予定

□「ラブライブ!スーパースター!! 第3期」のページ

【ラブライブ!スーパースター!! TVアニメ3期PV】【「ラブライブ!スーパースター!!」あらすじ】

私立結ヶ丘女子高等学校、表参道と原宿と青山という3つの街のはざまにある新設校に初めての入学生がやってきた。

歴史もない、先輩もいない、名前も全く知られていない、ないない尽くしの新設校で、澁谷かのんを中心とした5人の少女たちは"スクールアイドル"と出会う。

私、やっぱり歌が好き! 歌でなにかを……叶えたい!!

まだ小さな星たちの、大きな想いが重なっていく――。

全てが真っ白で、無限の可能性を持つ彼女たちとの「みんなで叶える物語」。

はばたけ!私たちのラブライブ!

「MFゴースト 2nd Season」

(C)しげの秀一・講談社/MFゴースト製作委員会

・放送開始日:10月6日より毎週日曜24時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:Lemino、Prime Videoにて10月6日より毎週日曜24時30分~

□「MFゴースト 2nd Season」のページ

【TVアニメ『MFゴースト』2nd Season 第3弾PV 2024年10月6日(日)より、TOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始!】【「MFゴースト 2nd Season」あらすじ】

MFG。

それは世界の自動車のEV化が実現した近未来、日本で開催されている唯一の化石燃料を使った自動車によるモータースポーツである。

今や絶滅危惧種となったハイパワーマシンによる熾烈なレースは世界中にインターネット配信され、爆発的な人気を博していた。

そこに英国から渡航した一人の若者が、チャレンジャーとして挑む。カナタ・リヴィントンこと――片桐夏向。彼こそが、かつて公道最速伝説を確立した男の教えを受け継ぐMFG新世代である。

ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリ、ニッサン・GT-R。世界最高峰のハイパワーマシンを駆るライバル達に対して、カナタが選んだのはトヨタ86GT。非力なマシンでいかに強豪に立ち向かうのか?

箱根を舞台に繰り広げられるMFG第1戦・小田原パイクスピーク。挑戦者・カナタの走りは、並み居るライバル達や観客の目を奪う。箱根ダウンヒルを圧倒的な速さで駆け抜ける86――。

新たな公道最速伝説が、今生まれようとしていた。





10月7日

「鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season」

(C)天野明/集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会

・放送開始日:10月7日より毎週月曜22時30分~

・放送局:AT-X、TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、dアニメストア、NETFLIXほかにて10月7日より毎週月曜22時30分~地上波同時配信

□「鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season」のページ

【TVアニメ『鴨乃橋ロンの禁断推理』2nd SeasonティザーPV】【「鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season」あらすじ】

世界最高峰の探偵養成学校BLUEで天才と呼ばれながら、

ある致命的な“欠陥”を抱え、探偵の資格を剥奪された鴨乃橋ロン。

不遇の歳月を過ごした彼の運命は、警視庁捜査一課の一色都々丸

――通称「トト」との出会いによって大きく変わる。

謎を解くロンと、捜査に動くトト。

難事件を次々と解決する二人は、次第に名コンビとなっていく。

そんなロンの行動に目を光らせるBLUEの内部には、彼の理解者もいた。

その一人である校長のエメリッヒは、ロンを追放するきっかけとなった

「血の実習事件」が何者かに仕組まれたものだと語る。

裏にいたのは、数多くの未解決事件に関わる「史上最悪の犯罪一族」――M家だった。

当主の名は、マイロ・モリアーティ。

彼はロンにさらなる絶望を与えるため、妹のウィンターを日本に送り込む。

ロンとマイロ、両者の間にある因縁とは……!?

「夏目友人帳 漆」

(C)緑川ゆき/白泉社・「夏目友人帳」製作委員会

・放送開始日:10月7日より毎週月曜24時~

・放送局:テレ東ほか

・最速配信:Netflixにて10月7日より毎週月曜24時30分~

□「夏目友人帳 漆」のページ

【TVアニメ「夏目友人帳 漆」本PV|2024年10月7日(月)より放送開始】【「夏目友人帳 漆」あらすじ】

小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志は、祖母レイコの遺産「友人帳」を受け継ぎ、

自称用心棒のニャンコ先生と共に、そこに名を縛られた妖怪たちに名を返す日々を送る。

妖と、そこに関わる人との触れ合いを通して、自分の進むべき道を模索し始めた夏目は、想いを共有できる友人たちにも助けられながら、大切な日々を守るすべを見つけていこうとする。





10月13日

「シャングリラ・フロンティア 2nd season」

(C)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS

・放送開始日:10月13日より毎週日曜17時~

・放送局:MBS/TBS系全国28局ネット

・最速配信:未定

□「シャングリラ・フロンティア 2nd season」のページ

【TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd seasonティザーPV|10月13日放送開始】【「シャングリラ・フロンティア 2nd season」あらすじ】

「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」

ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった、少しだけ未来の世界。この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた1人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく!! 最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕!!





10月14日

「ありふれた職業で世界最強 season 3」

(C)Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project

・放送開始日:10月14日より毎週月曜23時~

・放送局:AT-Xほか

・最速配信:dアニメストア、ABEMAにて10月14日より毎週月曜24時~

□「ありふれた職業で世界最強 season 3」のページ

【【ありふれた職業で世界最強 season 3】PV第2弾公開!|ARIFURETA PV】【「ありふれた職業で世界最強 season 3」あらすじ】

神の使徒ノイントを撃破し、魔人族による王都侵攻を退けたハジメたち。

残る2つの大迷宮攻略の前に、被害を受けたハイリヒ王国への助力をヘルシャー帝国に求めるため、王女リリアーナを帝都へ送り届けることに。

その道中、帝国兵と戦うハウリア族と出会ったハジメたちは、魔人族と帝国兵の侵攻を受けたフェアベルゲンの現状を知る。

さらに族長のカムが帝国に囚われていると知ったハジメは、シアのためにその力を惜しみなく使うことを誓う!!

「さあ、パーティーの始まりだ」

“最強”異世界ファンタジー、season 3開幕!





10月17日

「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」

(C)SOTSU・SUNRISE

・放送開始日:10月17日より

・放送局:Netflix

・最速配信:Netflix独占配信

□「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」のページ

【『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』本予告】【「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」あらすじ】

宇宙世紀0079年、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言し戦争状態に突入した。新兵器モビルスーツの活躍により序盤こそ優位を保ったジオン軍だったが、地球の全面制圧を行う戦力はなく戦況は膠着する。そして開戦から11ヶ月後、東欧のジオン軍占領下にある基地の一つが連邦軍に奪取される。その奪還に向かう混成大隊の中に、宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッド・ウルフ隊の姿もあった――