オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

10月のサービス終了タイトルは9本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年10月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

KOF ALLSTAR

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 BLACK STELLA PTOLOMEA サイバーステップ 2023年12月7日 2024年10月3日 我が姫君に栄冠をクライマックス EXNOA 2023年6月22日 2024年10月3日 アンジュ・リリンク KADOKAWA、f4samurai 2024年8月14日 2024年10月8日 ロードス島戦記オンライン G・O・P 2016年2月16日 2024年10月10日 戦国最強伝説~天地の覚醒~ Rastar Games 2023年5月11日 2024年10月14日 機兵とドラゴン DONUTS 2024年4月8日 2024年10月15日 戦国 A LIVE 10ANTZ 2023年6月14日 2024年10月25日 KOF ALLSTAR ネットマーブル 2018年7月26日 2024年10月31日 けものフレンズ FESTIVAL GOODROID 2018年6月7日 2024年10月31日

2024年10月31日16時 サービス終了

メーカー:ネットマーブル

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS(KOF)」シリーズのキャラクターたちによる爽快アクションが魅力のスマホ/PC向けゲーム。「KOF '94」から「KOF XIV」の歴代キャラが総集結し、原作ファン待望のオールスター戦をアクションRPGとして楽しむことができる。

好きなキャラを集めて成長させ、自分だけのチームを作成可能。物語を進めていくストーリーモードのほか、他プレーヤーとのリアルタイム対戦なども楽しめる。また、本作ならではの巨大ボス戦といったコンテンツも魅力となっている。

【KOFゲームストーリーの紹介】

6月27日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年10月31日11時となることが明かされた。終了の理由としては「新規ファイターのバランスを保つことが現実的に困難となり、満足していただけるサービスを継続的に提供することは難しいと判断したため」としている。2018年7月26日のサービス開始より約6年での終了となる。

10月31日11時のサービス終了と共に、公式ページおよびSNSは閉鎖予定。未使用のゲーム内有償通貨については11月1日11時より払戻し受付が開始され、詳細については11月1日に案内するとしている。なお、払戻し手続きにはゲームの「ID」、「PID」、「ニックネーム」情報が必要となるため、サービス終了前に、設定画面のスクリーンショットの撮影や、IDをコピーしておくことをオススメする。

□「[お知らせ]【重要】KOF ALLSTAR サービス終了のご案内」のページ

・Google Play「KOF ALLSTAR」のページ

・App Store「KOF ALLSTAR」のページ

・PC版「KOF ALLSTAR」のページ

機兵とドラゴン

2024年10月15日13時59分 サービス終了

メーカー:DONUTS

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は空中を舞台とし、艦に乗り合わせた仲間たちと個性豊かな機兵とともに協力して敵艦を撃沈し、最後まで生き残りを目指すバトルロイヤル形式のスマホ向けゲーム。ソロ、タッグ、トリオによる空中大乱戦を楽しめる。

開発総指揮は「城とドラゴン」や「ドラゴンポーカー」などを生みだしてきた森山尋氏。また、「拡散性ミリオンアーサー」といった作品を手掛けてきた安藤武博氏がプロデューサーを努め、独創的な世界観と斬新なゲーム性が詰め込まれている。

【機ドラ 【3分でわかる機ドラ‼︎】 公式PV 第4弾】

7月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了は10月15日13時59分となることが明かされた。4月8日のサービス開始から約半年での終了となる。

サービス終了までのスケジュールが案内されており、10月にはストーリーの10、11章が開放予定。また、新ドラゴンの獲得キャンペーンや、新艦パーツ獲得キャンペーンなども開催される予定で、終了までたっぷりとゲームを遊び尽くせる施策が用意されている。

なお、サービス終了時に残ったゲーム内有償通貨については、10月15日17時より払戻し受付が開始される。アプリまたはユーザーデータを削除した場合は申請ができなくなるので注意してほしい。

□「『機兵とドラゴン』ゲームアプリサービス終了のお知らせ」のページ

・Google Play「機兵とドラゴン」のページ

・App Store「機兵とドラゴン」のページ

アンジュ・リリンク

2024年10月8日15時 サービス終了

メーカー:KADOKAWA、f4samurai

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、恋愛アドベンチャーRPG「アンジュ・ヴィエルジュ」の後継作としてリリースされたスマホ向けゲームタイトル。プレーヤーは、青、黒、赤、白、緑といった様々な世界を舞台に、「異能(エクシード)」に目覚めた少女たちと共に、世界の終戦の危機と戦うこととなる。

個性豊かなヒロインが登場し、ヒロインごとのマルチエンディングが用意されるなど膨大なストーリーが本作の魅力の1つ。また、リアルタイムで進行するカードバトルにより、戦略性とテンポの良いスピード感が融合した戦闘を楽しめる。

【【アンジュ・リリンク】5つの世界PVを公開!!】

8月6日に掲載されたお知らせにより、10月8日15時をもってサービスを終了することが明かされた。終了の理由としては、「現状においてサービスの品質を維持した運営の継続が困難であるという判断に至ったため」としている。2023年8月14日のサービス開始から約1年2カ月での終了となる。

公式Xでは終了までのスケジュールも案内されており、10月からは「エクシーズ」、「E.V.E」の最終回が実施予定。また、9月後半からはイベントの全体レイドやプログレスガチャ最大100回無料も実施中となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

□「アンジュ・リリンク」公式サイト

・Google Play「アンジュ・リリンク」のページ

・App Store「アンジュ・リリンク」のページ

我が姫君に栄冠をクライマックス

2024年10月3日14時 サービス終了

メーカー:EXNOA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、みなとそふととEXNOA(DMM GAMES)が展開するスマートフォン・パソコン・タブレットのブラウザに対応する放置系RPG。ブラウザ版のほか、DMM GAMESストア版もリリースされている。主人公・シャオンは師匠から伝授された能力と技術を子孫に受け継がせるためお嫁さん探しの旅へ出発するも、様々な種族が暮らすハイクーン大陸の不穏な情勢の中で繰り広げられる戦いへと身を投じていくこととなる。

本作の醍醐味は放置育成ができるという点。ゲームをプレイしていない時も時間経過でどんどんキャラを成長させることができる。育てたキャラで挑むバトルはセミオートでとなっており、個性豊かなキャラスキルで簡単かつ爽快なバトルを楽しめる。

【『我が姫君に栄冠をクライマックス』プロモーションムービー】

8月29日に掲載されたお知らせにより、10月3日14時をもってサービスを終了することが明かされた。2023年6月22日のサービス開始から約1年4カ月での終了となる。

サービス終了の発表に合わせ、「終了施策キャンペーン」として、メインシナリオ全開放機能やSSRキャラ「ヒポリット」の配布、限定交換などをゲームを最後まで遊び尽くせる施策が実施されている。なお、シナリオは第13章で第一部が完結しているので、この機会にぜひ楽しんでいただきたい。

□「我が姫君に栄冠をクライマックス」公式サイト

