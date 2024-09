【小林じんこ氏原画展】11月7日~11月13日 開催予定会場:東京都武蔵野市「リベストギャラリー創」

マンガ家小林じんこ氏の原画展が、東京都武蔵野市にある「リベストギャラリー創」にて11月7日から11月13日まで開催される。

本原画展は、マンガ「風呂上がりの夜空に」のマンガ雑誌「ヤングマガジン」連載開始40周年を記念して開催されるもの。「風呂上がりの夜空に」は、1984年から1987年まで連載された小林じんこ氏による銭湯ラブコメ作品で、1987年にテレビドラマ化もされている。

原画展では、「風呂上がりの夜空に」の直筆生原稿はもちろん、他作品の原稿や描きおろしのイラストなども含め、150点近くが展示されるほか、今回、初披露となるデビュー前の予告マンガ原稿も展示される。開催期間中は、会場内で複製原画などの販売も予定されている。

小林じんこ氏 原画展

会期:11月7日~11月13日12時~19時(最終日~17時)

会場:リベストギャラリー創(東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-19)

□「リベストギャラリー創」のページ

運営:アシッドキューティプランニング

協力:講談社ヤングマガジン編集部/銀杏社/地立堂

お問合せ:「リベストギャラリー創」TEL/FAX:0422-22-6615

展示構成

(1)「風呂上がりの夜空に」カラー・モノクロの原稿/扉絵・単行本表紙

(2)他作品の原稿(「メジャーな巻物」・「ピクニックatハンギングロック」・「素敵なシンデレラコンプレックス」・「親指姫の冒険」・「りなことお兄ちゃん」・「おサルでワン!」・「JUNKIN' GAP CLASH」等)

(3)描きおろしイラストの原画(VitaGuitalas チラシイラスト)

(4)親交のある作家によるトリビュート作品の展示(青木俊直氏・きたがわ翔氏・みやすのんき氏・目白花子氏・山田玲司氏・山本直樹氏)

・物販

複製原画・アートカード・アクリルフィギュア・ポストカード・クリアファイル等

※開催終了後には、ギャラリーのオンラインショップでの通販も予定

