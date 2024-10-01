「妖刀」を求め、宿命と復讐の旅に出る！ 「妖刀蠱毒百鬼譚」がcomipo/DLsite comipoにて独占先行配信開始
【妖刀蠱毒百鬼譚】
10月1日 配信開始
10月1日 配信開始
viviONは作画・市篭氏、原作・貴渡荒波氏によるマンガ「妖刀蠱毒百鬼譚」の独占先行配信をマンガアプリ「comipo」、及び電子コミックWEBサービス「DLsite comipo」にて10月1日より開始した。以降は毎週火曜日連載となる。
「妖刀蠱毒百鬼譚」は、突然現れた鬼面の男に家族を奪われた桐丸が復讐を誓い「妖刀」を探し求める旅に出る、ダークファンタジー巨編。今後comipo/DLsite comipo以外のプラットフォームでも配信を予定している。
□DLsite comipo「妖刀蠱毒百鬼譚」のページ【妖刀蠱毒百鬼譚】
牢人、乱波、物の怪が跋扈する日ノ本の国。齢15歳で、突然現れた鬼面の男に道場主であった父と母を斬殺され、家を焼かれた桐丸（きりまる）は、復讐を誓い、男と「妖刀」を探し求める旅に出る。「妖刀」とは、超絶の技を以て、妖怪の骸を素材として打たれた刀のことである。妖刀を操る鬼面の男に迫る旅は、すなわち妖刀を求める旅であった。宿命と復讐のダークファンタジー巨編。サムライ・バトルアクション開幕！
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