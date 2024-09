【「惨殺天使ピコマル!」5話分無料公開】期間:~10月7日まで

講談社は、同社コミック配信サービス「ヤンマガWeb」にて短期連載スタートしたマンガ「惨殺天使ピコマル!」の連載が決定。これを記念して5話分の期間限定公開を10月1日から10月7日まで実施する。

本作は善悪の審判として、人間を裁くことを女神様から命じられたキュートな天使ピコマル。気の優しい天使であるピコマルの前で、邪悪な本性を剥き出しにしてしまうと、ピコマルによって断罪されてしまう。

キュートな笑みをたたえ、無慈悲に人間を断罪するピコマルの日常が描かれる。

□「ヤンマガweb」の「惨殺天使ピコマル!」

