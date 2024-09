9月6日より発売された、「ジルスチュアート ビューティ」の「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」。2024年9月から毎月花言葉を添えて1色ずつ、計12色展開されるアイカラーです。そのうち、9月に発売された「09 beloved charm petals」、10月発売の「10 moonlight magic petals」、11月発売の「11 crystal snow petals」、12月発売の「12 new year's eve petals」の4色を試してみたので、レポートします。

ジルスチュアート「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」の特徴ジルスチュアート「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」「ジルスチュアート ビューティ」の「クリスタルブルーム」シリーズは、花々の上品な香りが特徴的なシリーズ。今年10周年を迎えるのを記念して、毎月限定で発売される「マンスリーコレクション」として、9月6日より2色のアイシャドウ「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」(各3,740円)が登場します。パールを楽しむペタルクリスタルカラーと、ソフトな色を楽しむペタルブルームカラーの2色構成で、単色でも混ぜても使えます。パールの繊細なきらめきとソフトな彩りで、透明感のある儚げな目もとを演出。コンパクトを開けると、フワッと花々の香りが漂うので、幸せな気分でメイク時間を楽しめます。9月6日に発売された「09 beloved charm petals」と、10月11日発売の「10 moonlight magic petals」、11月8日発売の「11 crystal snow petals」、12月13日発売の「12 new year's eve petals」の色味を以下で紹介します。ジルスチュアート「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」の4色をスウォッチまずは9月6日に発売された「09 beloved charm petals」を紹介。9月6日に発売された「09 beloved charm petals」ピンクとブラウンで使いやすいカラー。キーフラワーはローズで、花言葉は「あなたを愛しています、深い尊敬」。ナチュラルな血色感をプラスしてくれるような、肌なじみのいい色味です。ピンクのアイシャドウは、涙袋に塗るのも絶対可愛い……! イエベ春さんに似合いそうな印象です。色味10月11日発売の「10 moonlight magic petals」は、ベースカラーが涼し気な青みパールが美しいアイスブルーで、締め色がくすみのあるローズブラウン。10月11日発売の「10 moonlight magic petals」キーフラワーはヘリオトロープで、花言葉が「献身的な愛、夢中」。涼し気なアイスブルーのベースにくすみブラウンを重ねることで、透明感と色っぽさを両立させて、アンニュイな雰囲気に仕上がりそう。ブルべ夏さんの肌に映えそうなカラーです。色味11月8日発売の「11 crystal snow petals」は、とにかく透明感のある目もとに仕上げたい人におすすめな、ホワイト×ベビーピンク。11月8日発売の「11 crystal snow petals」キーフラワーはホワイトイリスで、花言葉が「あなたを大切にします、思いやり」。ツヤッと濡れたような白のベースカラーが瞼のくすみをカバーしてパッと明るく見せるので、上に重ねるベビーピンクのラメが際立って、ピュアな目もとを演出できます。青み寄りのピンクなので、ブルべさんの肌になじみそう。色味12月13日発売の「12 new year's eve petals」は、肌なじみのいいパステルピンク×青みのあるプラムカラー。12月13日発売の「12 new year's eve petals」キーフラワーはストロベリーキャンドルで、花言葉が「きらめく愛、幸運を呼ぶ」。どんな肌色にもなじむようなパステルピンクに、ビビッドピンクがアクセント。華やかなのに大人っぽい、深みのある目もとに仕上がりそうです。パキッとしたカラーが得意なブルべ冬さんにぴったり。色味どのカラーもパール感・ラメ感が可愛くて、目もとを際立ててくれること間違いなしのアイカラーです。それぞれのカラーに花言葉が込められているのもロマンチックで、プレゼントとしても喜ばれるはず。1年かけて全色コンプリートするのも、ワクワクしますよね。気になるカラーは、店頭に足を運んで実際に自分の肌にのせてチェックみてくださいね。【詳細】商品名:ジルスチュアート「クリスタルブルーム ペタルクチュールアイズ デュオ」価格:各3,740円カラー展開:全12色栗田優花 くりたゆうか 大学時代、インターンシップで女性向けメディアの化粧品・メイク・スキンケア等の美容系記事の執筆を担当。化粧品検定1級等の資格を取得。2022年にマイナビニュース編集部に加入し、美容系の記事編集を担当。 この著者の記事一覧はこちら