MCM×HELLO KITTYの日本限定アイテム5種発売！大阪・北海道でPOP UPも

ドイツ発のラグジュアリーブランド「エムシーエム(MCM)」と、サンリオのキャラクターで今年50周年を迎えた「ハローキティ」とのコラボレーションによる日本限定コレクション全5アイテムが、10月1日(火)に発売される。

「MCM」について

「MCM(Modern Creation München)」は、1976年にドイツで誕生。従来のラグジュアリーに対するオルタナティブとして誕生し、70年代ミュンヘンのシーンで革新的かつラグジュアリーなライフスタイルに向けた究極のアクセサリーやライフスタイル製品を生み出す“アンファン・テリブル”として注目された。

現在のMCMは、洗練された反骨精神を受け継ぎながら、新世代の独立心あふれる消費者に向けて新たなラグジュアリーの表現を牽引。ミュンヘン、ベルリン、チューリッヒ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、LA、香港、上海、北京、ソウル、東京、中東を含む世界43か国以上に584店舗を展開している。

パウダーピンクを基調とした5アイテムが登場

今回発売となる日本限定コレクションは、MCMのクラフツマンシップとハローキティの愛らしいデザインが融合し、遊び心とエレガンスを兼ね備えたアイテムたち。パウダーピンクを基調としたバックパック、ショッパー、トートバッグ、ウォレット、カードケースの全5アイテムを展開する。



「STARK MCM x HELLO KITTY VISETOS BACKPACK MINI」152,900円、



「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS TOTE MINI」104,500円、



「TONI MCM x HELLO KITTY VISETOS SHOPPER MINI」93,500円、



「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS SMALL WALLET MINI」46,200円、



「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS ZIP AROUND MINI」49,500円というラインナップだ。

なお、アパレルのリリースも予定しており、今後の展開にも期待してほしいとのこと。

MCMストアやEC、POP UP STOREで販売

日本限定コレクションは、日本国内のMCMストア「GINZA HAUS1」「東武池袋店」「あべのハルカス近鉄本店」および公式オンラインストアにて販売。また、「大阪タカシマヤ」「丸井今井札幌本店」「阪急うめだ本店」のPOP UP STOREでも販売される。

遊び心とエレガンスを兼ね備えた日本限定コレクションを選んでみては。

■MCM

HP:https://jp.mcmworldwide.com

Instagram:@mcmjapan (https://www.instagram.com/mcmjapan/)

LINE:@MCM JAPAN (https://page.line.me/515awuup?openQrModal=true)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653887

(Higuchi)