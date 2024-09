gibkiy gibkiy gibkiy、Rayflower、ZIGZO、元L'Arc-en-Cielのドラマー櫻澤泰徳(Sakura)が、11月20日に東京・荻窪Top Beat Clubにてイベント<暗黒秋櫻>を開催することが発表となった。櫻澤泰徳の誕生日に開催される恒例イベント<暗黒秋櫻>は近年、ドラムイベントとのジョイントによる<Busker Noir in 暗黒秋櫻>としての実施が続いたが、2024年は<〜Sakura 櫻澤泰徳生誕55周年記念〜 暗黒秋櫻>と題して、ドラムイベントの発展Ver.と、約5年ぶり復活のトリオバンド“THE MADCAP LAUGHS”の二本柱の内容で開催されるとのことだ。

■<〜Sakura 櫻澤泰徳生誕55周年記念〜 暗黒秋櫻>





▲THE MADCAP LAUGHS ▲THE MADCAP LAUGHS

2024年11月20日(水) 東京・荻窪Top Beat Clubopen18:00 / start18:30 (終演予定20:30)▼出演Drs.:Sakura 櫻澤泰徳 (THE MADCAP LAUGHS / gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)Vo.&Gt.:aie (THE MADCAP LAUGHS / deadman / gibkiy gibkiy gibkiy)Vo.&Ba.:清 (THE MADCAP LAUGHS / INSIDE ME / MEGA HIGH BALL)Drs.:風弥 (DaizyStripper / Damian Hamada's Creatures)Gt.:夢時 (eStrial / HOLLOWGRAM)Ba.:田浪真悟 (Z's / Nostalgic Cinema / PIGGY BANKS)Key.:荒井かずみ▼チケット¥7,000- (D別)発売開始:10月5日(土)12:00〜https://eplus.jp/sf/detail/4196770001-P0030001(問)Top Beat Club 03-6913-5433