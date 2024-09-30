櫻澤泰徳主催イベント＜暗黒秋櫻＞、2024年はTHE MADCAP LAUGHSが約5年ぶり復活
gibkiy gibkiy gibkiy、Rayflower、ZIGZO、元L'Arc-en-Cielのドラマー櫻澤泰徳(Sakura)が、11月20日に東京・荻窪Top Beat Clubにてイベント＜暗黒秋櫻＞を開催することが発表となった。
◆櫻澤泰徳(Sakura) 像
櫻澤泰徳の誕生日に開催される恒例イベント＜暗黒秋櫻＞は近年、ドラムイベントとのジョイントによる＜Busker Noir in 暗黒秋櫻＞としての実施が続いたが、2024年は＜〜Sakura 櫻澤泰徳生誕55周年記念〜 暗黒秋櫻＞と題して、ドラムイベントの発展Ver.と、約5年ぶり復活のトリオバンド“THE MADCAP LAUGHS”の二本柱の内容で開催されるとのことだ。
■＜〜Sakura 櫻澤泰徳生誕55周年記念〜 暗黒秋櫻＞
2024年11月20日(水) 東京・荻窪Top Beat Club
open18:00 / start18:30 (終演予定20:30)
▼出演
Drs.：Sakura 櫻澤泰徳 (THE MADCAP LAUGHS / gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)
Vo.&Gt.：aie (THE MADCAP LAUGHS / deadman / gibkiy gibkiy gibkiy)
Vo.&Ba.：清 (THE MADCAP LAUGHS / INSIDE ME / MEGA HIGH BALL)
Drs.：風弥 (DaizyStripper / Damian Hamada's Creatures)
Gt.：夢時 (eStrial / HOLLOWGRAM)
Ba.：田浪真悟 (Z's / Nostalgic Cinema / PIGGY BANKS)
Key.：荒井かずみ
▼チケット
￥7,000- (D別)
発売開始：10月5日(土)12:00〜
https://eplus.jp/sf/detail/4196770001-P0030001
（問）Top Beat Club 03-6913-5433
▲THE MADCAP LAUGHS
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