韓国代表メンバー26名が発表！ 札幌DFパク・ミンギュは2年ぶり招集、Jからは町田FWオ・セフンも【2026W杯アジア最終予選】
30日、大韓サッカー協会(KFA)は2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選に臨む韓国代表メンバー26名を発表した。
ホン・ミョンボ監督が就任した韓国。9月の2試合では1勝1分けで終えていた。
今回のメンバーには、ハイバーニアンに所属するDFクォン・ヒョクギュが初招集。また、北海道コンサドーレ札幌のDFパク・ミンギュは2年ぶりの招集となった。
また、JリーグからはFWオ・セフン(FC町田ゼルビア)も招集。その他、FWソン・フンミン(トッテナム)、DFキム・ミンジェ(バイエルン)、MFイ・ガンイン(パリ・サンジェルマン)らが順当に招集された。
グループBに入っている韓国は、10月10日にヨルダン代表(4pt/1位)とアウェイで、同15日にイラク代表(4pt/3位)とホームで対戦する。
今回発表された韓国代表メンバーは以下の通り。
◆韓国代表メンバー26名
GK
キム・スンギュ(アル・シャバブ/筋アラビア)
キム・ジュンホン(全北現代モータース)
チョ・ヒョヌ(蔚山現代FC)
DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
キム・ジュソン(FCソウル)
パク・ミンギュ(北海道コンサドーレ札幌/日本)
ソル・ヨンウ(ツルヴェナ・ズヴェズダ/セルビア)
イ・ミョンジェ(蔚山現代FC)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
チョン・スンヒョン(アル・ワスル/UAE)
チェ・ウジン(仁川ユナイテッド)
ファン・ムンキ(江原FC)
MF
クォン・ヒョクギュ(ハイバーニアン/スコットランド)
パク・ヨンウ(アル・アイン/UAE)
ペ・ジュノ(ストーク・シティ/イングランド)
ペク・スンホ(バーミンガム・シティ/イングランド)
ソン・フンミン(トッテナム/イングランド)
オム・チソン(スウォンジー・シティ/ウェールズ)
イ・ガンイン(パリ・サンジェルマン/フランス)
イ・ドンギョン(金泉尚武FC)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
ファン・インボム(ツルヴェナ・ズヴェズダ/セルビア)
ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン/イングランド)
FW
オ・セフン(FC町田ゼルビア/日本)
オ・ヒョンギュ(ヘンク/ベルギー)
チュ・ミンギュ(蔚山現代FC)
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ホン・ミョンボ監督が就任した韓国。9月の2試合では1勝1分けで終えていた。
今回のメンバーには、ハイバーニアンに所属するDFクォン・ヒョクギュが初招集。また、北海道コンサドーレ札幌のDFパク・ミンギュは2年ぶりの招集となった。
また、JリーグからはFWオ・セフン(FC町田ゼルビア)も招集。その他、FWソン・フンミン(トッテナム)、DFキム・ミンジェ(バイエルン)、MFイ・ガンイン(パリ・サンジェルマン)らが順当に招集された。
今回発表された韓国代表メンバーは以下の通り。
◆韓国代表メンバー26名
GK
キム・スンギュ(アル・シャバブ/筋アラビア)
キム・ジュンホン(全北現代モータース)
チョ・ヒョヌ(蔚山現代FC)
DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
キム・ジュソン(FCソウル)
パク・ミンギュ(北海道コンサドーレ札幌/日本)
ソル・ヨンウ(ツルヴェナ・ズヴェズダ/セルビア)
イ・ミョンジェ(蔚山現代FC)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
チョン・スンヒョン(アル・ワスル/UAE)
チェ・ウジン(仁川ユナイテッド)
ファン・ムンキ(江原FC)
MF
クォン・ヒョクギュ(ハイバーニアン/スコットランド)
パク・ヨンウ(アル・アイン/UAE)
ペ・ジュノ(ストーク・シティ/イングランド)
ペク・スンホ(バーミンガム・シティ/イングランド)
ソン・フンミン(トッテナム/イングランド)
オム・チソン(スウォンジー・シティ/ウェールズ)
イ・ガンイン(パリ・サンジェルマン/フランス)
イ・ドンギョン(金泉尚武FC)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
ファン・インボム(ツルヴェナ・ズヴェズダ/セルビア)
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FW
オ・セフン(FC町田ゼルビア/日本)
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