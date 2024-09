伴都美子さんと大渡亮さんからなるロックバンド・Do As Infinityが、デビュー日の9月29日、熊本・花畑広場で野外フリーライブ『Do As Infinity 25th anniversary Free LIVE in KUMAMOTO』を開催。約1500人(レコード会社発表)が会場に駆けつけました。

ライブは、3rdシングル『Oasis』からスタートし『冒険者たち』や『真実の詩』『深い森』と代表曲をはじめ、全8曲を披露しました。

MCで伴さんは、「本当にありがとうございました。この25周年をかみしめながらこれからも歌っていきたいと思います」と話し、大渡さんは、「皆様のおかげで、こうやって支えられてここまで来られました。最高な記念日になりました」と語りました。