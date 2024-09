XGが、10月11日に新曲「IYKYK」を配信リリースする。

同楽曲は、11月8日にリリースされる2ndミニアルバム『AWE』からの先行曲第2弾。新たな試みで限界を突破するXGの挑戦を表現した楽曲となり、光速を超えて果てのない宇宙を探検するXGメンバーの姿を描き、「簡単には到達できない新しい次元へ一緒に旅立とう」というメッセージが込められている。

また、2001年にリリースされたm-floの「Prism」をサンプリングしたサウンドにリズミカルな2ステップリズムが加わり、宇宙を漂うかのような感覚とこれから始まる旅への期待感を高調させるという。“わかる人にはわかる”という意味のサビの歌詞〈IF YOU KNOW YOU KNOW〉の通り、わかる人は誰でも新しい次元へと向かうこの旅に一緒に参加したくなるような楽曲に仕上がっているとのこと。

同楽曲が収録される『AWE』は、新しい存在が現れるときに人々が恐怖と好奇心を感じ、これを受け入れる過程で経験する“畏敬”という心理的なプロセスを意味したタイトルに。今作でこのような“AWE”(畏敬)を与え、日常の中でXGの音楽と共にする特別な経験を提供する作品となっている。

なお現在、XGは初のワールドツアー『The first HOWL』を開催中。2025年には名古屋、東京、福岡、大阪にて4会場8公演の追加公演を行う。

(文=リアルサウンド編集部)